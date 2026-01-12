掌台糖1年獲利74億 吳明昌發紅包

台糖董事長吳明昌上任滿一年，獲利74億，創下歷史新高。（本報資料照片）

台糖董事長吳明昌上任滿一年，12日開心宣布公司民國114年賺了74億，創下歷史新高。同時公布將對3000名員工「普發現金」3600元當獎勵金，此為台糖首次對所有員工普發現金。

114年台糖營收316億元，稅後盈餘74.6億，比去年成長3成2，是歷來最高盈餘。但以本業來說，七大事業部仍淨損0.95億，主要還是靠土地活化與租金收入。另外業外收入貢獻不少，像投資高鐵，分了2億多，另外外匯賺了1億多。

七大事業部去年是三賺四虧，油品、休閒遊憩跟商品行銷三個事業部有盈餘，但砂糖、生技、畜殖、精緻農業等四個事業部虧錢，只是賠的不算多，最後淨損不到1億。

台糖副總曾見占解釋，主要還是為穩定物價，像小包裝砂糖凍漲，加上還要維持兩個糖廠運作，一年要虧4億。至於畜殖事業部，因為投資120億做13座綠能（農業循環）豬舍。但現在完工率已95％，今年會完成，效益會慢慢浮現出來。生技是因為投資牡蠣殼工廠，開始幾年一定會燒錢。

吳明昌過去在學校教授食品安全，擔任過佳訊全方位生醫總經理，對台糖業務不是全部熟悉。但接任第一年靠著本業穩住，然後在土地收租與業外收益，仍讓台糖賺74億新高。這次從首長獎勵金中，掏出1000多萬給所有員工普發3600元，他說是去年績效好，因每位員工都有貢獻，要對員工好。

他說執掌台糖以來，以兩個原則管理，第一個是要「精準數字」，以前台糖做事對數據比較不敏感，他來之後，要求成本概念要建立。其次重視市場，行銷全面整合。