掌控委內瑞拉石油盡握於手 川普取得拿捏中俄籌碼

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國總統川普打算藉收購委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）及分銷委國石油。西半球石油盡入美國之手，川普得以壓低油價討好美國民眾，並在變動世局裡取得拿捏俄、中的籌碼。

華爾街日報指出，若相關計畫成功，連同美國本土及其他由美企主導石油生產國家的儲量，等於西半球石油儲量的掌控都在美國之手，也達成川普政府的兩大核心目標：將俄、中力量排除於委內瑞拉之外，並為美國消費者壓低能源價格。

兩名美方高層表示，川普已多次提出想把油價壓低至他所偏好的每桶50美元價格。

然而當前油價已然偏低（西德州中級原油7日收報每桶56美元左右），而川普一直難以說服美國石油與天然氣業者增加原油產量以助他實現政治目標。許多公司認為，每桶50美元是鑽探出現虧損的臨界點，而油價長期低檔可能重創川普重要金主之一的美國頁岩油產業。

一些熟悉會談內容人士透露，美國正尋求透過一項協議來掌控委內瑞拉國營石油公司；川普政府將據此力求取得、分銷委內瑞拉國營石油公司的石油，包括利用過去與現在一些和雪佛龍（Chevron）等能源巨頭的合資項目。

美國一直以來的制裁切斷諸多潛在買家而大幅限制委內瑞拉的石油產量；若美國掌控委內瑞拉石油生產、分銷，無疑將取得重大地緣戰略籌碼並讓美企分得利潤。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）7日在記者會表示，未來幾天將選擇性收回部分對委內瑞拉制裁，以便石油出售。

川普6日在社群媒體貼文裡宣布，委內瑞拉臨時當局會交付美國3000萬至5000萬桶受制裁而賣不出的原油，「將按市價出售」；能源部長萊特（Chris Wright）則在邁阿密一場高盛（Goldman Sachs）投資人會議上表示，美國將「無限期」出售被封鎖的委內瑞拉石油。

川普5日表示，相信取得委內瑞拉的石油儲量有助降低油價。但華爾街日報認為，油價降低固然能讓消費者受益，但石油業界的川普支持者恐要皺眉頭。

石油輸出國家組織（OPEC）新增供應，加上市場因擔憂川普關稅政策可能引發經濟放緩而需求疲軟，2025年的油價始終走低。而鑽井商多年來遵循華爾街要求的資本紀律，即便川普多次呼籲並推出大量鬆綁管制措施以刺激鑽探，鑽井商們仍不敢放手一搏。

透過接管委內瑞拉的石油，川普可繞過態度消極的鑽井商同時向世界傳達一個訊息：如今全球相當大一部分石油產量已盡入美國手中。能源顧問企業ClearView Energy Partners總理經布克（Kevin Book）表示，在二戰後所建國際秩序逐漸瓦解的當下，川普政府將美國國家安全與西半球石油資源緊密相連。

有分析指出，川普布局掌控全球石油的大戰略棋盤不光對委內瑞拉動手，近日揚言不排除再對伊朗動武及介入當地示威潮、調停俄烏衝突取得日後當地天然資源共同經營、以及2025年耶誕節時以打擊伊斯蘭國（IS）為名空襲奈及利亞。伊朗、奈及利亞以及俄國的石油儲量都在世界名列前茅。

另一個美國想將委內瑞拉石油納入麾下的重要原因，是頁岩油鑽探熱潮雖讓德州西部、北達科他州等地產出大量原油，但這些卻不是最適合美國煉油廠的原油類型。

從美國西北部普傑海峽（Puget Sound）一路到德州沿岸的煉油廠，數十年前便依照處理含硫量較高的重油進行設計，以便能煉製要來自加拿大、墨西哥與委內瑞拉等地的重油。

美國燃料與石化製造商協會（AFPM）指出，美國約70%的煉油產能在煉製重油時效率最高，美國前10大煉油廠有9座位於墨西哥灣沿岸。委內瑞拉石油產量近年大幅下滑，連帶讓美國煉油廠受累，川普政府拿下委內瑞拉石油控制權，能為美國煉油再次迎來榮景。（編譯：陳亦偉）1150108