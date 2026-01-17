掌控格陵蘭態度強硬 川普：不配合的國家加徵關稅

美國總統川普（Donald Trump）想要掌控格陵蘭的態度轉趨強硬，他於當地時間16日首次警告，如果各國不支持美國掌控丹麥自治領土格陵蘭，他可能會以關稅做為懲罰手段，並再度強調美國在國家安全方面迫切需要格陵蘭。

川普還表示，華府正在跟北約討論相關議題，而歐洲多國聯軍這兩天陸續進駐格陵蘭，專家分析，相關行動名義上是進行偵察任務，實際上是加強監管格陵蘭，維護丹麥主權。

國際中心／劉泳暐 編撰 責任編輯／馮康蕙

