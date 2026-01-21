掌控欲爆表婆婆！長子婚禮貝嫂搶舞狂跳 兒：「終身難忘的羞辱行為」

記者林宜君／台北報導

貝克漢家族長年維持的完美形象，如今被親生長子親手撕裂。布魯克林首度公開發聲，直指母親維多利亞在他婚禮當天的行為，成為壓垮親情的最後一根稻草。貝克漢長子布魯克林（Brooklyn Beckham）與家族關係僵化超過一年，近日突然發表長文，罕見正面控訴父母，尤其點名母親維多利亞貝克漢（Victoria Beckham），指她在他與妻子妮可拉（Nicola Peltz）的婚禮上，做出令他「終身難忘的羞辱行為」，也正式揭開家族裂痕的內幕。

布魯克林怒控：「我媽媽搶走了我和妻子精心準備的第一支舞。」（圖／翻攝自布魯克林IG）

布魯克林在聲明中直言，婚禮當晚原本屬於新人、籌備多週的第一支舞，卻被母親當場介入。布魯克林怒控：「我媽媽搶走了我和妻子精心準備的第一支舞。」強調這首歌曲對夫妻倆意義非凡，並非臨時安排。根據「Vogue」過去報導，新人婚禮的第一支舞歌曲，正是「貓王」艾維斯（Elvis Presley）的〈Can’t Help Falling In Love〉，此說法也曾由布魯克林親自證實。2022年4月，他分享蜜月影片時寫下：「我愛你，寶貝。我們在蜜月第一天就聽到了我們的婚禮歌曲。」畫面中，妮可拉聽到現場演唱該曲時感動落淚。

然而，布魯克林如今揭露，維多利亞不僅打斷第一支舞流程，還在眾目睽睽下對他做出「極為不恰當的舞蹈動作」。（圖／翻攝自貝克漢IG）

然而，布魯克林如今揭露，維多利亞不僅打斷第一支舞流程，還在眾目睽睽下對他做出「極為不恰當的舞蹈動作」，讓他感到難以承受的羞辱與尷尬。布魯克林也坦言，夫妻倆去年選擇在沒有任何家人出席的情況下重新舉行誓約儀式，正是為了「重新找回婚禮應有的美好，而不是再被焦慮與不安包圍」。近年來，布魯克林與妮可拉和貝克漢家族的關係持續緊繃，甚至缺席多個重要家庭時刻，包括父親大衛貝克漢（David Beckham）的50歲生日，以及獲封爵士的關鍵里程碑，外界早已嗅到不尋常氣氛。

布魯克林在文中更直言，自己長期「被一個將公眾形象與宣傳擺在一切之上的家庭所掌控」。（圖／翻攝自布魯克林IG）

布魯克林在文中更直言，自己長期「被一個將公眾形象與宣傳擺在一切之上的家庭所掌控」，直到與妮可拉在一起，才真正找到內心的平靜，也首度坦承過去曾深受嚴重焦慮困擾。此外，他也重提舊怨，指出維多利亞原本答應為妮可拉設計婚紗，卻在最後關頭臨時取消，成為雙方無法解開的心結之一。事實上，早在2023年大衛貝克漢推出個人紀錄片時，家族互動便曾引發討論。當天全家出席宣傳活動，維多利亞明顯情緒低落，布魯克林與妻子主動靠近，她卻始終不願對視。現場畫面顯示，大衛一度握住妻子的手試圖安撫，拍照一結束，維多利亞隨即轉身離開，毫不掩飾冷淡態度。隨著布魯克林親口揭露婚禮內幕，這場被外界形容為「最完美明星家庭」的裂痕，也正式浮上檯面，母子關係是否還有修復空間，引發外界高度關注。

