掌控車手金流大姊頭！ 吳怡霈《成仁高中偵探社》出場舉動全場嚇愣

《成仁高中偵探社》本週推出「車手詐騙案」，以近年屢見不鮮的「高薪打工」陷阱為題，帶觀眾直擊詐騙集團如何一步步引誘學生上鉤。吳怡霈飾演掌控車手金流的大姊頭，一出場便毫不囉嗦地反鎖大門，瞬間讓成仁高中偵探社社員全體愣住。

吳怡霈飾演掌控車手金流的大姊頭（圖／小公視）

吳怡霈這次不只拚氣勢，還同步考驗邏輯與反應能力，必須依據學生的提問與表現，即時判斷是否「放行線索」，讓整場互動充滿心理博弈。

林家佑則化身詐騙集團接頭人，在最終交易現場現身，低調、冷靜、話不多的形象，與吳怡霈的強勢形成鮮明對比。隨著學生與警方聯手佈局，交易當場被揭穿，林家佑飾演的角色人贓俱獲、直接被逮，讓整起潛伏行動畫下句點，也讓觀眾鬆了一口氣。

林家佑化身詐騙集團接頭人 交易現場人贓俱獲（圖／小公視）

節目同時點出，現實中不少未成年車手正是被「輕鬆高薪」、「短時間賺快錢」的話術吸引，卻在不知不覺中淪為犯罪鏈條的一環。依刑法與相關法規，擔任車手不僅涉及詐欺，還可能面臨刑責與高額賠償，代價遠比想像中沉重。

《成仁高中偵探社》第二季每週六晚間九點於小公視頻道、公視+與小公視 YouTube 播出，每週日上午九點亦可於公視頻道收看。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導