（圖／翻攝自賴清德Facebook）





中國解放軍東部戰區昨（29）日宣布，今（30）日組織陸軍、海軍、空軍及火箭軍等兵力，於台灣海峽、台灣島北部、西南、東南及以東海空域，實施代號為「正義使命－2025」的軍事演習，並進行實彈射擊演練。外界認為這是中共針對日本首相高市早苗先前的「台灣有事」觀點，與美國近期通過新一波對台軍售案後的回應示威。總統賴清德今（30）日下午在其Facebook上發文，表示我與國防部進行視訊會議，就中國近日在台海周邊進行軍事演習與實彈射擊，聽取最新情勢報告，我也要求相關單位沉著冷靜、嚴密掌握、即時應對。

廣告 廣告

賴清德表示，中國無視國際社會對和平的期待，執意以軍事威嚇破壞區域穩定，這是對區域安全與國際秩序的公然挑釁，他要表達最嚴厲的譴責。

賴清德指出，近期從日本周邊、南海到台灣，中國持續在第一島鏈進行各種灰色地帶侵擾與實質脅迫，這些非理性的挑釁行為，已嚴重威脅全球航空、海運貿易與區域和平。

（圖／翻攝自賴清德Facebook）

賴清德表示，再次強調，台灣不升高衝突、不挑起爭端，但面對威脅，絕不退讓。國安團隊與國軍對於中國各項軍事動態與認知操作皆有充分掌握，並持續與民主夥伴及友盟國家保持密切交流與合作。

賴清德表示，他也要肯定國防部對相關情勢的事前掌握與妥善應處，秉持有節、有序、有管制的因應作為，守衛國土、確保國家安全。

賴清德最後呼籲國人，請全體國人與他一起，給予第一線國軍及海巡弟兄姊妹最大的支持，感謝他們全力守護我們的日常生活。「只要我們團結一致，就能共同抵禦脅迫，捍衛台灣的民主與自由。」

更多新聞推薦

● 掌握中國環台軍演動向 賴清德：不升高衝突、不挑爭端，面對威脅絕不退讓