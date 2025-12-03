掌握健康老化商機 天然機能素材引領生技產業走向國際

2025 年，全球功能性食品與生技產業加速整合，從天然素材、發酵科技到精準配方設計，產品開發正朝向更科學化與更永續的方向發展。台灣憑藉完整研發鏈結與靈活生產能量，在亞太健康市場中逐漸成為重要的創新與技術供應基地。味丹生技今年以微藻、發酵原料與樂齡營養為核心，密集參與多場國內外展會，展現台灣生技企業在科研、品質管理與永續實踐上的深度布局。

台灣加速邁向超高齡社會 功能性原料需求同步飆升

全球研究預估，2034 年健康補充品市場將突破 216 億美元，高齡化使「健康老化」成為產業主題。今年3月台灣保健食品學會年會以「老化與氧化壓力」為主軸，聚焦抗氧化與臨床應用。味丹生技展出 Chlorich® AgeDefy、γ-PGA、NattoOne® 納豆激酶等機能原料，從發酵技術、活性成分到臨床數據呈現完整科研成果，也吸引多家學研單位洽談合作，反映台灣在健康老化領域的研發能量持續提升。

從保健原料到日常應用趨勢 味丹生技在 TQF 聯展深化市場連結

在6月台北國際食品展中，味丹生技受 TQF 邀請參展，展示多項通過驗證的天然素材與營養應用成果，並與味丹集團代理的東海大學牧場鮮乳打造主題展區，呈現從原料端到消費端的完整鏈結。綠藻蔥餅試吃活動吸引大量民眾與業者交流，讓綠藻營養以更貼近生活的方式被市場看見，也進一步提升味丹生技的品牌信任度。

廣告 廣告

味丹生技團隊於展會現場介紹綠藻與發酵素材系列產品，並推廣試吃體驗綠藻蔥餅，與國內外業者熱烈交流最新研發成果。（照片由TQF台灣優良食品發展協會提供）

台灣生技原料走向世界舞台 以科研與永續接軌未來趨勢

今年 7 月登場的亞洲生技大展（BioAsia Taiwan 2025）規模再創新高，集結 19 國、逾 850 家企業，是觀察亞太生技脈動的重要指標。味丹生技以深耕 50 年的微藻生產技術與中台灣最大綠藻生產基地為核心，以綠藻產業先行者之姿參展。企業長期投入微生物研究、光生物反應器技術與高規格製程管理，為國內外保健、食品與美容品牌提供穩定供應，奠定台灣在微藻科技領域的產業基礎。

本次味丹生技以 「From Nature to Future」 為主題，展示 Chlorich® Energy Boost、γ-PGA、NattoOne®、Chloessence® SK 等明星原料，展現「綠藻標竿、全齡守護」的研發方向。展區特別打造「綠色生技牆」與「ESG 永續牆」，呈現從菌種培養、製程優化到永續管理的全鏈式能力，使台灣在綠色生技領域的科研與永續價值更具象化，也獲得多國買主關注。

味丹生技與農科院聯手 台灣研發生產原料在日本獲國際肯定

10 月登場的日本 Hi Japan 展以「天然機能 × 科學驗證」為主軸，聚焦安全性、機能成分與臨床實證。味丹生技與農科院聯手展出「樂齡營養與永續素材」成果，透過完整的科學驗證與品質管理獲得日系企業肯定。日本市場高度重視臨床證據與透明供應鏈，此次展出強化「Taiwan R&D」在國際機能性原料市場的信任度與競爭力。

味丹生技與農業科技研究院攜手味丹生技於日本Hi Japan保健原料展亮相，聚焦樂齡營養與永續素材，強化台灣健康素材在國際市場的品牌形象。（照片由農科院提供）

三大核心引領：科研、天然素材與永續製程塑造產業新格局

觀察今年多場展會，全球健康原料市場正圍繞三大核心前進─更強的科學實證、更安全透明的天然素材來源，以及更具韌性的永續製程。台灣企業以微藻與發酵技術為基礎，正從原料供應角色走向研發合作與品牌輸出。

味丹生技透過持續參展、深化科研交流與拓展國際夥伴，使台灣在全球健康市場中具備更明確而可信賴的定位。未來，強化臨床證據、優化永續流程與推動應用創新，將是台灣生技產業持續提升國際競爭力的關鍵。