掌握升學方向 北市私立大同高中辦大專院校博覽會

臺北市私立大同高中舉辦「114學年度大專院校升學博覽會」

藉由與大學端的面對面交流，提供學生升學參考

22所大專校院參與大同高中的升學博覽會

為協助學生深入了解升學方向，掌握大學校院多元資訊，臺北市私立大同高中舉辦「114學年度大專院校升學博覽會」，邀請22所與學校簽訂策略聯盟合作的大學校院及相關單位入校設攤，展現高中與大學院校緊密銜接，共同培育學生未來發展的合作願景。

大同高中表示，參與活動的大學提供最即時且完整的校系介紹、升學管道說明與入學諮詢，讓學生能依自身興趣、學習表現與未來規劃，直接與大學端面對面交流。博覽會並依學生年級分流安排參訪與諮詢時段，獲得符合需求的寶貴升學資訊。

大同高中指出，升學博覽會不僅是提供資訊的平臺，更是學校、家長與大專校院三方攜手合作的重要展現。透過策略聯盟學校校系的專業引導與家長會的溫暖陪伴，協助每一位學生在升學抉擇的關鍵時刻，找到最適合自己的未來方向，邁向理想學習旅程。