掌握吞嚥4技巧 遠離吸入性肺炎

72歲的陳爺爺僅剩8顆牙且吞嚥功能退化，多次因喝水嗆到導致吸入性肺炎住院，逐漸對喝水、吃飯失去興趣，健康每況愈下；經家人帶至衛福部台北醫院就醫，在復健科團隊介入下，透過超音波或攝影檢查，搭配個人化吞嚥訓練、飲食調整與專業協助，終讓陳爺爺重拾進食信心與意願，守住健康與生活品質。

張湘琦醫師表示，高齡者因牙齒缺失、肌力減弱與神經反應變慢，常出現咀嚼與吞嚥困難；若食物或水誤入氣管，更可能引發吸入性肺炎；長期進食不順也會降低飲食意願，造成營養不良與肌少症，增加跌倒風險。

張湘琦指出，吞嚥問題需要完整的專業評估與治療，而非只靠單一檢查或器材即可解決，復健科會依個別狀況與語言治療師合作規劃吞嚥復能訓練，並運用超音波即時觀察舌頭、舌骨與咽喉的動作表現，做為調整訓練方向與追蹤恢復進度的重要依據，協助長輩重拾安全進食的能力。

語言治療師劉又菱分享四招吞嚥訓練，可在家協助長輩安全進食，有效降低嗆咳風險，第１招正確用餐姿勢：用餐時坐直靠於椅背，若需餵食，長輩應微前傾，照顧者從由下往上的角度餵食，幫助吞嚥更加順暢。

第２招控制份量與速度：一口少量，慢慢吃，確定口中及咽喉部沒有食物殘留，再吃下一口。用餐中適時休息，避免因疲憊導致吞嚥失誤。

第３招吞嚥中避免交談：進食時講話會導致吸氣不慎、誤吞食物，容易引發嗆咳，若咳不出來、吞不乾淨，會增加嗆咳和引發吸入性肺炎的風險。

第４招喉部上抬運動：進行「假聲練習」，可鍛練喉部力量，練習時以手指觸摸喉結位置，喉部上抬，從低音至高音發出「阿」或「一」的聲音，直到發出最高的假音時，維持3至5秒，慢慢提高音調，增加喉部上抬程度及力道，能進一步在吞嚥時幫助關閉呼吸道入口，提升喉部肌肉協調性，減少食物進入呼吸道或停留在呼吸道入口的現象。

不少照顧者會購買增稠劑調整食物質地與液體流速，希望減少嗆咳；但張湘琦醫師提醒，增稠劑並非人人適用，也不是越濃越安全，如果稠度調配不當，可能讓咽喉敏感度下降，使食物更容易停留在咽喉處，沒吞乾淨，反而提高吸入性肺炎風險。因此，增稠劑的使用比例與稠度必須由專業人員評估與指導，切勿自行嘗試或憑經驗調配。