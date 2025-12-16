掌握外國人取得不動產狀況 日擬明年起強制登記國籍

（中央社記者戴雅真東京16日專電）日本政府為了掌握外國人取得不動產的實際狀況，計劃從明年起推動新方針，強制要求在辦理不動產所有權移轉登記等申報手續時，必須登記國籍。

全日本新聞網（ANN）、NHK報導，法務大臣平口洋在內閣會議後記者會上表示，政府正研議在移轉登記等申請文件中新增欄位，要求填寫國籍，並透過護照等證件進行確認。

無論取得目的為何，只要是居住在海外人士取得日本不動產，政府都將要求申報國籍。此外，取得的若是森林，也需要申報個人或法人代表者的國籍。掌握的國籍資訊將作為內部資料保存，不對外公開。政府將以此方案為基礎進行公眾意見募集，計劃在明年度實施。

平口表示，「從國土適當利用與管理的觀點來看，相關部會有必要攜手合作，掌握外國人持有不動產的實際狀況。這項措施同時也有助於順利確認繼承關係。」

經濟安全保障擔當大臣小野田紀美表示，「為了消除國民對外國人取得不動產的疑慮，我們將一邊與相關部會合作，一邊持續研議如何讓掌握的資訊能以適當方式對外公布。」

日本政府今天也公布，在安全保障上具有重要性的設施週邊地區，去年度由外國人或外國法人取得土地或建物共計3498件，占整體的3.1%。其中，在37個都道府縣的土地有1744件、建物1754件。

其中，中國人取得的件數為1674件，將近一半。接著依序為台灣414件、韓國378件、美國211件。日本政府表示，目前沒有發現妨礙重要設施功能的案例。

內閣府也表示，外國人取得的不動產多為公寓或大廈。在首都圈地區，特別有以中國人為主的投資購買行為，已經受到關注。（編輯：陳慧萍）1141216