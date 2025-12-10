掌握大器與細節！新古典精湛工藝的細緻美學

作者 / 李亞陵 圖片提供 / YHS DESIGN設計事業

小編帶你看好宅

76 坪新古典大宅，設計師整合時尚語彙與大器格局，展現出優質的生活底蘊，替一家人打造舒適、寬敞且功能兼備的生活藝術居所，快跟著小編一起來看看吧！



空間內，透過樑柱、量體等分布，形成有效的場域界定，並擘劃流暢的動線安排，讓人在每次行進間、皆能感受到場域的不同變化，同時去除空間封閉感，串聯客廳與書房區塊、配置彈性拉門，讓公領域空間感更顯寬敞，亦多了豐富的層次關係，開啟多元化的框景視角，展示風采各異的端景畫面；同時引入足量的日光加持，確保光線的流動路徑，讓居家更顯敞亮軒昂，材質上，則使用肌理豐美的大理石，搭配溫潤的木皮或壁紙，加以鏡面、金屬等晶亮質材修飾，避免空間陷入沉悶的灰色調，堆疊豐富的精彩視覺，帶出空間的柔軟與層次！



小編的最愛

臥室內，營造出有如飯店般的質感品味，使用皮革或木紋的襯托，塑造溫暖簡潔的個性，並與家具陳設相輔相成，締造溫暖氛圍！

廣告 廣告

YHS DESIGN設計事業／楊煥生、郭士豪

地址：台北市大安區安和路二段217巷17號

電話：02-27352701

Email：yhsdesign@yahoo.com

網站：http://www.yhsdesigngroup.com/

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>YHS DESIGN設計事業

立即聯絡>>>YHS DESIGN設計事業