掌握客廳動線設計重點，從沙發擺位開始

客廳是家中最重要的公共空間，無論是招待親友、看電視放鬆，還是孩子玩耍，都離不開良好的動線規劃。而客廳的「動線」簡單來說，就是人在空間中行走的路徑，是空間使用順暢與否的關鍵。其中，沙發的擺位不只關係坐感舒適，也直接影響整體格局與動線的流暢度。今天，就讓我這位室內設計師用最實用的角度，帶你了解如何透過沙發擺位，打造一個動線順暢又美觀的客廳。

為什麼客廳動線重要？

動線不好，客廳容易變得擁擠、卡卡的，甚至可能影響家具使用和安全。像是沙發擺太靠近出入口，走路時常撞到，或者沙發後面空間太窄，清潔不方便，這些都會讓你日常生活不順心。

沙發擺位，動線設計三大重點

1. 保留足夠走道空間

沙發前方和周圍至少要留60公分的走道空間，這樣走路才不會被擋住，也方便日常生活和清潔。如果空間較大，走道寬度可以更寬，讓動線更舒服自在。

2. 避免阻擋主要出入口

沙發不要擺在門口直線動線上，避免一進門就撞到家具。建議將沙發靠牆擺放，形成自然的行走路徑。同時，也要注意通往其他空間（如餐廳、廚房、陽台）的動線是否順暢。

3. 利用沙發擺位劃分空間

沙發不只是座位，還能當作空間劃分的工具。像是開放式空間中，可以用L型沙發或背靠背沙發，形成客廳與餐廳的界線，既實用又美觀。小技巧：根據生活習慣調整沙發位置。喜歡看電視的家庭，沙發應面對電視牆，距離約2-3米為佳，視覺與舒適度兼顧。有小孩或寵物的家庭，沙發擺位要考慮安全性，避免尖銳邊角或擋道。喜歡招待朋友的，沙發可以採取開放式擺法，方便多人互動。

需注意的細節

沙發背後至少要留30公分空間，方便人行走和清理。同時沙發位置盡量避免背對窗戶，減少逆光不舒服的問題，而考慮沙發附近是否有插座，方便使用手機充電、擺放落地燈。

好的客廳動線不只是「好看」，更是「好用」和「舒服」。沙發的擺位看似簡單，但卻是影響整體空間動線與氣氛的關鍵。裝修前多花點時間規劃，避免施工後想搬動家具又很麻煩，讓家成為真正放鬆和歡聚的好所在。

