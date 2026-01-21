掌握微量殘存癌細胞的關鍵指標，醫師量身打造治療策略，急性淋巴性白血病病友重拾生活希望

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

急性淋巴性白血病（Acute Lymphoblastic Leukemia，簡稱ALL）發病迅速、病程凶猛，長期被視為臨床最具挑戰性的血液惡性腫瘤之一。隨著醫學進步，治療關鍵已不再僅侷限於藥物強度，而是能否精準掌握「可測量殘存癌細胞（Measurable Residual Disease，MRD）」這項影響療程走向與預後的重要指標。

癌症希望基金會攜手中華民國血液病學會、中華民國血液及骨髓移植學會，發布最新版《選擇適合你的治療方式：急性淋巴性白血病 ALL in 1》衛教懶人包，協助病友與家屬全面了解治療選項，並邀請病友現身分享抗病歷程，為仍在治療路上的癌友注入希望。

傳統高強度治療風險高，MRD檢測帶來治療轉捩點

過去ALL治療多以高劑量化學治療合併骨髓移植為主，雖有助降低復發、提高治癒機會，卻也常伴隨嚴重副作用與長期排斥反應，對病友與家庭造成沉重負擔。近年隨著MRD精準檢測技術成熟，臨床醫師得以更細緻掌握體內是否仍殘留極微量癌細胞，並依MRD陽性或陰性結果，調整後續治療策略。

中華民國血液及骨髓移植學會理事長葉士芃指出，當病友治療達成MRD陰性後，後續不再只有單一選擇，可依個人年齡、健康狀況與復發風險，彈性運用骨髓移植或免疫治療，真正落實個人化醫療。

一個月內急速惡化，醫籲出現異狀應及早就醫

中華民國血液病學會理事長柯博升表示，台灣每年約新增300例ALL個案，雖以10歲以下兒童為主，但成人患者的衝擊同樣不容忽視；ALL進展極快，甚至可能一個月前健檢正常，一個月後即猛然發病。

他提醒，若出現持續一週以上的蒼白無力、反覆感染發燒、瘀青、出血不止、骨骼疼痛或淋巴結腫大等症狀，務必儘速接受血液與骨髓檢查，把握黃金治療時機。

MRD成治療導航，決定下一步怎麼走

隨著分子檢測技術進展，ALL治療評估已進入MRD檢測時代。葉士芃指出，在治療初期即透過MRD檢測確認成效，有助醫師提前規劃第二階段治療，並及早與病友及家屬溝通未來選擇。

若在引導期發現MRD仍為陽性，代表化療效果不足，可及早評估幹細胞來源、準備骨髓移植，或搭配免疫治療清除殘存癌細胞，待MRD轉為陰性後再進行移植，以提升成功率。

MRD陰性不等於終點，免疫治療再築防線

葉士芃強調，即便MRD檢測呈現陰性，也僅代表現有技術無法偵測到癌細胞，並非完全清除，仍存在復發風險，因此，在鞏固期之後，仍可透過免疫治療進一步降低復發機率。

他分享一名44歲病友江先生的案例，在達成MRD陰性後，醫療團隊綜合評估風險，選擇以免疫治療作為後續策略，成功穩定控制病情至今，展現以MRD為核心、精準決策的臨床價值。

衛教升級，陪病友走過關鍵治療期

癌症希望基金會副執行長許怡敏表示，隨著ALL治療選擇日益多元，病友更需要完整、易懂的資訊支持，因此推出最新版衛教懶人包，協助病友在關鍵療程中做出適合自己的選擇。她也呼籲，政府資源與制度支持同樣是病友能否順利完成治療的重要後盾。

醫界強調，MRD檢測已成為ALL治療不可或缺的關鍵工具，台灣相關學會也將持續更新治療指引，與國際接軌，讓急性淋巴性白血病病友擁有更精準、更有希望的治療未來。

（記者李政純、圖片來源：motionelements）

