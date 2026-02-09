掌握新「聲」黃金期！國健署籲新生兒落實1316原則 助聽損兒接軌學習

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】「聽力是孩子語言與學習發展的起點，越早發現、越早介入，改變越大。」國民健康署指出，我國自101年起全面補助新生兒聽力篩檢，篩檢覆蓋率近99%，居全球領先，每年可及早發現700多名先天性聽力損失兒童。對於家有聽損兒的家長，務必把握「1316原則」，家長務必掌握出生後 6 個月內的黃金療育期，協助孩子順利建立聽覺語言能力。

全球僅三分之一國家全面篩檢 台灣新生兒聽篩率近99%

國健署指出，全球每千名新生兒約有3至5人有先天性聽力損失，若未及時發現，將影響語言發展、社交互動及未來學習。根據世界衛生組織2024年發布的指引，全球僅約三分之一國家，有全面提供新生兒聽力篩檢，而我國自全面推動以來，篩檢率長期維持在9成以上，近年已接近99%。以112年及113年為例，兩年合計即發現超過1,500名聽力損失兒童，顯示篩檢制度在早期發現上的關鍵角色。

掌握「1316原則」 把握聽損兒語言發展黃金期

所謂「1316原則」是守護聽損兒發展的關鍵指標。國健署解釋，孩子出生 1 個月內應完成聽力篩檢，千萬不要為了購買商業保險，刻意延後篩檢時程。若篩檢結果未通過，則須在 3 個月內完成確診，並於確診後 1 個月內選配適合的助聽器或人工電子耳等輔具。最重要的是，在出生 6 個月內，必須接受專業的聽語療育，只要能在此階段及時介入，孩子的語言發展甚至有辦法與一般同儕並駕齊驅。

廣告 廣告

善用7次預防保健、6次發展篩檢 留意遲發性聽損

除了初期的篩檢，家長在孩子成長過程中亦不能掉以輕心。國民健康署沈靜芬署長提醒家長，兒童有部分聽力損失屬於遲發性，即使通過新生兒聽力篩檢，家長仍應善用政府補助，針對未滿7歲兒童，可享有7次兒童預防保健服務，及6次兒童發展篩檢服務，最好按時帶孩子接受服務。

目前全台已有260餘家醫療院所提供新生兒聽力篩檢，超過60家醫院可進行確診服務。建議家長平時可參考《兒童健康手冊》中的行為量表，觀察孩子對聲音的反應。若出現說話不清楚、語言進展落後或對呼喚反應遲鈍等情形，應儘速就醫評估，應把握關鍵時程，讓每個孩子都能「聽」見世界的美好。

【延伸閱讀】

聽損兒上課聽不清有解！新系統結合藍牙科技 清晰音訊直送助聽器

每年新增8百位聽損兒！ 出生3天內這件事是關鍵



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67623

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw