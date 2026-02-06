掌握春節水產供應 王茂城率隊巡視中南部魚貨市場

為確保春節期間水產品供應穩定與順暢，漁業署署長王茂城率隊於五日凌晨至台中魚市場、昨（六）日凌晨至岡山魚市場，掌握魚市場交易、魚貨進場與供應、冷鏈運作及市場整備情形，確保春節期間水產品穩定供應。根據統計資料，台中魚市場、岡山魚市場一一四年市場交易量分別逾一‧二萬公噸及四千多公噸，為中南部魚貨供應的重要批發市場，魚貨量充足且品項多元。

漁業署昨（六）日指出，台中魚市場採用電子拍賣系統連結後端承銷人交易資訊，透過數位化管理大大提升交易透明度與作業效率，針對台中魚市場廖麗華總經理建議改善理貨平台需求，現場人員討論漁港產地端先行分級及市場優化理貨分級作業平台設計方向，以利更有效率調配市場作業人力。

岡山魚市場沈益平總經理指出，由於製冰機老舊供冰量不穩定，感謝漁業署及海洋局補助製冰設備及儲冰庫，市場每日供冰量可達一‧二公噸，尤其在用冰高峰可有效調度，也強化魚貨保鮮與儲運能力，主機保養期間，備用機持續供冰確保服務不中斷，提升市場整體服務量能與產銷調節韌性。

王茂城署長指出，農曆新年是水產品消費高峰，目前協調各地方政府、產業團體及批發魚市場加強調配供貨，國產水產品種類多元、品質優良且選擇性高，吃魚象徵「年年有餘」，為春節圍爐及招待訪客首選。

值得一提的是，漁業署整合「買魚去」等通路，上架年節禮盒與各式優質水產，並推薦民眾指名選購，比如象徵石來運轉的石斑魚、鯛來好運的台灣鯛、吉祥鱸意的鱸魚、富貴鯧盛的金鯧及鰻滿好運的鰻魚等。