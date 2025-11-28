掌握最新區域旅遊脈動 迎接明年第一個黃金旺季

為了與國際學制接軌，今年底，台灣將有12所國立大學迎來史上最長的寒假，加上明年春節自2月中旬才展開，也讓明年第一個黃金旅遊旺季提前展開。建議民眾出遊時，事先掌握最新的區域旅遊脈動。

中日緊張情勢 牽動區域旅遊市場

台灣的高等教育在今年迎來重大變革，共有12所國立大學為了與國際學制接軌，從聖誕節前後就開始放寒假，直到明年農曆春節假期結束才開學，整體假期長達58-65天不等，加上開學不到一周又將迎來228連續假期，也讓明年第一個黃金旅遊旺季從今年12月下旬就提前盛開。

需留意的是，聯合國世界旅遊組織(UNWTO)今年9月發布的「世界觀光評估報告」顯示，今年上半年的國際觀光客將近6.9億人次，不僅超越2019年疫情前的4%，也較去年同期成長5%，其中最受歡迎的國家則以日本和越南居首，成長率雙雙超過2成，而且日本的觀光收入也以18%的成長率奪冠。

也因此，最近日本首相高市早苗的「台灣有事」言論所引發的中日緊張情勢，將為區域旅遊市場帶來甚麼變化，各界都在關注。中華民國旅行業品質保障協會日本線發言人黃清涼則以日本官方公布的最新數據，分析其中可能的變化。黃清涼說：『(原音)日本觀光局1-10月份最新的官方數字，前往日本旅遊的人數已經達到3,554萬，比起2024年同期3,019萬人，成長了17.7%。入境的觀光客當中，又以中國大陸的人數成長最大，達4成，大概占比23%，達到820萬；第二名是韓國766萬、占比21%；第三名是台灣563萬、占比是15.8%。光前三名已經達到近6成的入境觀光人數！』

換言之，從帳面上看起來，中國雖是日本第一大入境客源市場，但這對飽受觀光公害之苦的日本而言，中國赴日航線僅在短期內出現「3天退票54萬張」的消息，未嘗不是一件好事。

更何況，根據日本觀光局另一項統計，今年10月造訪日本的旅客再度創下同期新高，除了韓國較去年增加18%，台灣也增加了24%，美國同樣增加2成，俄羅斯則大增9成，其他印度、中東、墨西哥、德國和北歐等國的增幅都在3成上下，顯示「全球瘋日本」的熱度持續，中國官方出手抵制赴日旅遊，反倒有助日本提升旅遊品質，同時嘉惠其他國家的哈日族。

避開熱門時段與熱門景點 日韓旅遊有利多

值得注意的是，隨著中國抵制赴日旅遊，許多陸客乾脆改飛韓國，這也讓韓國不知是成了受益者還是受害者。品保協會韓國旅遊線發言人林岳雨就表示，年底耶誕節，韓國熱門景點的飯店已飆漲35%，不僅衝擊同樣在放連假想訂房的韓國民眾，也衝擊想前往韓國自由行的台灣旅客。

除了這項「壞消息」，隨著疫後航線復甦，無論是想前往日本或韓國，都有更多選擇。例如台灣虎航從6月30日起，從高雄直飛濟洲島，每周4班；7月1日起，再從台中飛濟州島，每周2班；長榮航空也從10月21日起，從桃園飛釜山，每天一班。最有意義的則是韓國一家低成本航空在最近才增闢的新航線。林岳雨說：『(原音)最有意義的航線是「可依航空」由花蓮飛仁川這個路線，也是近期11月13日開航的定期航班，每周四跟日兩班，造福了許多花東的消費者，不用再舟車勞頓到我們的松山甚至到桃園這邊來搭飛機。』

因此，若想在明年第一季前往韓國旅遊，只要避開機票漲幅超過一倍的農曆春節假期，其他寒假期間都相對便宜新台幣1萬多元，而且春節過後的價格更加親民。

台灣飛日本的航班更在大量增闢許多二、三線城市的航線後，供應量已超越疫情前，也讓整體機票價格呈現下修的趨勢。因此，儘管疫後全球通貨膨脹，已讓旅遊成本疊高了3成以上，但團費價格卻從今年的第三季開始鬆動，除了受到日本漫畫家7月5日大地震預言的影響，罕見在暑假出現低迷的行情，自由行旅客更撿到了史上最便宜的暑期票價外，明年第一季到日本，只要避開兩個滑雪勝地，都可望拿到甜甜價。黃清涼說：『(原音)因此呢，2026年的第一季赴日旅遊的團費，比起去年同期大概下修5%。所以冬天滑雪，只有北海道跟東北這兩個地區的機票票價比較高，是2026馬年過年唯一比蛇年春節售價還高的兩個地區，其他所有地區售價上，不管過年或平假都比往年要來得低。』

只是隨著氣候變遷，日本的熊害也不時登上新聞版面，就連「今年日本熊是否冬眠」都成了懸念。因此建議遊客進入鄉間，尤其是熊害較為嚴重的秋田、岩手、福島、北海道等地區，盡量避免落單，同時備妥熊哨或驅熊噴霧，以防不時之需。

越南、泰國旅遊旺 仍須留意避開地雷區

另一個值得留意的是泰國旅遊。儘管泰國在2019年迎來將近4千萬的國際觀光客，去年也回到3,550萬，但今年受到鄰近的柬埔寨詐騙案影響，國際旅客大幅下滑。對此，長漢旅行社總經理凌榮浚指出，其實這些意外多半發生在自由行的旅客身上，他說：『(原音)所以網路上面現在都說，泰國現在變成是詐騙集團擄人跟綁架的轉運國家，甚至網路上面、AI上面流傳最誇張的部分，你去上個廁所，都會從後面被抓走，綁走以後，怎麼割器官哪、有的沒的東西都來了，導致泰國的旅客下降很多。但是幾乎都是自由行的客人，因為自由行客人很喜歡去一些我們團體不會去的地方，酒吧啦、卡拉OK啦、舞廳啦，當然之前，泰國的大麻合法化，大家都想去測試一下，因為這都屬於一些灰色地帶，所以發生問題的機會很大。』

凌榮浚強調，事實上整個東南亞只有泰國設有觀光旅遊警察，因此每個旅遊團進入泰國時，都需要報備接待人數，以利掌控整個旅程的安全。建議消費者最好透過有品保協會認證的台灣旅行社，團進團出，保證不會有意外！

只是泰國今年在王太后10月24日辭世後的國喪已於11月12日結束，加上明年第一季就迎來許多大型招待團和大型會議團，因此在機票、酒店需求旺盛下，房價略微調升3%-5%，若選擇自由行的旅客最好事先掌握旅館的空房率。

相較泰國的旅遊人次不如預期，同樣與柬埔寨接壤的越南卻在今年上半年，躍升為和日本一樣深受全球旅客歡迎的觀光大國，今年截至10月已湧入1,720萬的國際旅客造訪，進逼去年全年的1,758萬，而且前三大客源市場也和日本相同，都是中國、韓國與台灣。

即使如此，也有冷熱之別。以富國島為例，受到近期來自西歐、韓國和前蘇聯地區的包機量大增，但當地飯店、導遊及車輛資源明顯不足下，導致多數飯店客房已滿到明年2月底，房價也逆勢大漲10%-15%，就連越南最大的旅遊集團都瞄準當地的旅遊潛力。鴻毅旅行社執行董事蔡承廷說：『(原音)越南最大的旅遊集團「太陽集團」正式成立了「太陽富國航空」，以富國島為樞紐，開闢國內跟國際的定期航線。那目前是有計畫會在3月15到3月下旬，新開航台北-富國daily的航線。』

不過，相較北越的河內、下龍灣、沙壩和中越的芽莊銷售穩定成長，明年第一季整體銷售價格也較今年第一季或第四季調降5%-10%；峴港卻有反轉降溫的趨勢，除了越捷包機從11月起停飛到明年2月12日，預計2月17日復航外；台灣虎航也預計在明年3月底終止包機。只剩台中及高雄的廉航維持不變，而且越南航空還將於明年3月新增高雄飛峴港的航班。

尤其最近峴港還出現比較多的旅遊消費糾紛。蔡承廷指出，這些糾紛多半與中國相關的地接社在購物站安排的問題有關，提醒消費者，目前5-6天的峴港旅遊再怎樣壓低成本，都需2萬元左右，若低於行情，多半是半團體、半自由行，或部分業者賠售，否則就是購物站或內容有問題，因此千萬不要被低價吸引，最後反而得不償失。(編輯：許嘉芫)