掌握植物基健康潮流，「桂格燕麥優蛋白」高蛋白配方幫助肌肉生長

「桂格燕麥優蛋白鉑金雙效配方」核心訴求「蛋白+雙效 安心給力」

近年「植物基」風潮席捲全球，越來越多消費者追求天然、永續又營養的飲食選擇。同時隨著健康意識與運動習慣普及，「補充蛋白質」也成為全民熱議話題。根據市場觀察，特別是40歲以上族群，期望在年齡增長的同時仍維持活力與體力，對於日常營養補給的需求明顯提升。為呼應這股「植物蛋白補給」潮流，桂格推出全新「燕麥優蛋白鉑金雙效配方」，以創新「蛋白＋雙效」概念，滿足現代人從容打造健康人生的需求。

核心訴求:「蛋白＋雙效 安心給力」、8大0添加

「桂格燕麥優蛋白鉑金雙效配方」，以「蛋白＋雙效 安心給力」為核心訴求：每份提供 14公克優質蛋白質，搭配 日本專利胺基酸「Amino L40」:小分子好吸收，可有效提升蛋白質吸收與利用效率，幫助肌肉生長與增加體力。同時添加「鎂」成分，幫助維持心臟正常功能，為日常健康打下穩固基礎。產品另強調「8大0添加」：無添加人工色素、防腐劑、人工甜味劑與蔗糖等，配方更安心、食用少負擔。

食用便利好搭配 輕鬆補充優質植物蛋白質

在食用便利性上，「桂格燕麥優蛋白鉑金雙效配方」可直接以60~70℃溫熱水沖泡，口感滑順、風味佳且帶有充足穀物香氣，可搭配桂格大燕麥片、早餐穀片或穀粉一同享用，風味多變、營養加乘。產品為全素可食、0膽固醇、無乳糖，特別適合素食者、長期補充蛋白粉或重視蛋白質攝取的族群食用，只要每日多加一匙，即可輕鬆補充優質植物蛋白，讓營養更全面。無論作為早晨活力開端，或運動前後補給等，皆能輕鬆補充優質蛋白質，幫助肌肉生長與增強體力，打造健康有力人生!

「桂格燕麥優蛋白鉑金雙效配方」可搭配桂格大燕麥片、早餐穀片或穀粉一同享用

藥局通路獨家上市 新品限時優惠中

「桂格燕麥優蛋白鉑金雙效配方」即日起已於全台主要連鎖藥局(丁丁、維康、啄木鳥、佑全)與區域藥局陸續上市，優惠資訊依各通路公告為主，消費者可親臨選購，與桂格一同開啟健康新生活。

