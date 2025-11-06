掌握機先 型塑台海和平框架

（圖／本報系資料照）

編按：近年兵棋推演成為國際顯學，聚焦以台海衝突為主題的軍事作戰推演多不勝數，然更符合兩岸人民利益的維和避戰卻未模擬推演。鑒此，本報與中華戰略暨兵棋研究協會合作，舉辦台灣首次「和平推演」，邀請相關領域的學者專家，就2028年可能的台灣政黨輪替的各種可能發展進行模擬推演，探討兩岸共同建構可持續和平環境。

「和平推演」是一種源自傳統「兵棋推演」的模擬工具，惟其目的並非模擬軍事衝突與戰爭的過程與結果，而是探索在危機與可能衝突的環境中，如何掌握機先避免戰爭，或更進一步研究如何建構和平。

本次和平推演以「建構兩岸和平發展框架」為主題，植基於美中台3方為「維持和平、避免戰爭」之目的，依據務實的國際外交、政治、經貿以及軍事情勢，經由想定設計導引，模擬3方計算與互動，探索在可預見的未來，維繫台海和平與穩定的諸般可能途徑與方法。

推演想定時間設在2028年農曆春節（1月26日）前後以至6月底，屆時2027年中共21大已經結束，2028年1月中華民國第17任總統選出但尚未就職，而美國民主、共和兩黨正要展開總統提名初選季。如此時段的設計，在於引導參演專家跨越當前美中台3組雙邊關係的僵持與不確定性，轉而以前瞻的思維，正向的角度，展望未來的和平希望。

和平推演分為「兩岸重新對接」、「美中台棋局重置」、「台海互動機制安排」3個動次，依照「先試後行、先易後難、先民後官、先經後政」的議題與邏輯順序，漸次累積各方信任基礎，為「兩岸兩會」恢復制度化交流創機造勢，逐步推向3方至少都可能接受有關兩岸和平發展相關的框架性安排與可能運行的路徑與機制。

美中台3組參演專家在推演過程中，針對2028年台灣在執政權力移轉期間的「黑天鵝」與「灰犀牛」，海峽兩岸面對至少4年「關係和緩機遇期」的各自設想，美國總統選季來臨時MAGA運動將否更使對外政策向「戰略收縮」偏移，以及中美在長期戰略競爭總體形勢下，面對兩岸關係可能趨緩，將否進行宏觀調控與微觀干預等關鍵課題，進行精彩的交鋒。

台灣首次的「和平推演」雖然時間有限，但是3個動次、6大想定已經提綱挈領地將未來兩岸關係重構，拉出了一張相互交錯的政策對弈互聯網。參演學者專家突破當前的條條框框，以客觀的知識經驗，提點出此一張網，可以在未來將「和平推演」透過閉門工作坊、資深專家對談、想定模擬等不同形式持續進行。

當然，邀請中國大陸、台灣及美國的專家，進行類似「真人實境的和平推演」，則是我們針對未來時機適宜階段的想望。

讀者們可以在後續8篇系列報導中，看見專家們在台灣首次和平推演過程中充滿智慧且專業的心得。（作者為中華戰略暨兵棋研究協會理事長）