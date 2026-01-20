掌握永續新契機 2026「企業責任論壇」

蔡哲明 圖片來源｜TAISE

台灣永續能源研究基金會主辦2026 企業責任論壇（Corporate Responsibility Forum） 將於30日下午14:00在台大醫院國際會議中心402AB廳（台北市中正區徐州路2號4樓）盛大舉行，此次論壇採實體與線上同步直播，探討企業「永續治理（Sustainable Governance）」、「企業責任（Corporate Responsibility）」及「人權實踐（Human Rights）」議題，應對全球供應鏈重組 及國際永續法規升級趨勢，企業對勞動條件管理、價值鏈責任治理以及風險控管能力的要求日益提高。

2026企業責任論壇（圖片來源：TAISE）

論壇以「以人為本的治理思維（Human-Centric Governance）」作為核心議題，涵蓋合規層面延伸至企業營運決策、品牌策略與永續價值落地等多重討論，此次論壇除提升議題能見度外，也安排豐富議程，例如政府政策視野、國際立法趨勢、學理分析與企業實務案例等精彩內容。

論壇亦結合 2026 TCSA 台灣企業永續獎（Taiwan Corporate Sustainability Awards） 的評選趨勢與成果展現，包括永續綜合績效、永續單項績效、永續報告揭露透明度以及永續傑出人物等多個獎項，其中「人權實踐與發展領袖獎」旨在鼓勵企業促進人權保障、打造多元友善職場、消除歧視與提供平等機會，突顯永續經營的標竿效應。

本次論壇可認列為管理師回訓時數，完全免費，報名截止日期為 1月29日（週四）中午12:00。詳細議程與報名連結已於主辦單位官方網頁公布，歡迎各大企業與專業人士把握機會，快速掌握企業責任與永續治理最新趨勢。

