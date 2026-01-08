掌握海域水質變化趨勢 竹市海域水質自動連續監測站啟用





新竹市政府攜手海洋委員會海洋保育署用心維護海洋環境，共同推動海域水質自動連續監測管理，確保水質穩定與養殖環境的安全。今(115)年啟用「海域水質監測站」，副市長邱臣遠8日出席監測站啟用典禮表示，測站具備耐候性、即時監測、雲端管理、智能預警控制，全天候監測12項目水質項目，透過即時監測海域水質情形，藉由智慧監測設備輔助，有效掌握海域水質變化趨勢，落實全方位永續水環境治理目標。

海洋委員會海洋保育署主任秘書王永昌表示，很榮幸見證新竹市海域水質監測站正式投入運作，不僅代表新竹市在海洋環境治理上的一項具體成果，也象徵我國在海域水質監測體系上持續深化與精進的重要一步。臺灣作為海島國家，海洋不僅是珍貴的自然資產，更與民生、產業及生態安全密切相關。然而，隨著沿海活動日益頻繁，海域水質管理面臨的挑戰也愈加複雜。透過即時、連續的監測機制，能有效補強既有人工監測的時空限制，提升對海域水質變化的即時掌握與預警能力，對於污染防治、環境管理及緊急應變均具有實質助益。

與會來賓共同見證新竹市海域水質自動連續監測站啟用。

環保局表示，為落實智慧治理的施政策略，建構竹市水資源安全體系，自112年11月起推動建置河川水質連續自動監測，目前已於頭前溪取水口、客雅溪等關鍵節點，完成佈建4處河川水質自動連續監測站，去(114)年經海洋委員會海洋保育署補助經費，今年增設完成海域水質自動連續監測站（總經費667萬元，海洋保育署補助500萬元、竹市配合款167萬元），將守護版圖由河川延伸至海洋，達到全方位水質監測。

環保局說明，監測站為全天候24小時自動連續監測，監測項目包括pH、水溫、溶氧、鹽度、導電度、化學需氧量、懸浮固體、磷酸鹽、礦物性油脂、葉綠素、氨氮、銅離子等12項，監測項目之一的「銅離子」，更是為新竹市特有的海洋環境，因地制宜而增加監測。因竹市海岸有紅樹林區、野生動物保護區、定置網養殖區，香山濕地棲息著蝦、蟹類與貝類，更有台灣旱招潮蟹及珍稀的「活化石」三棘鱟，更需要掌握水質變化趨勢，進而有效預警，守護海洋的永續發展。



