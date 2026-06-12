掌握淨零趨勢 高市民政局辦理低碳管理講習強化永續治理

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民政機關主管人員參與淨零推動及低碳管理講習會。（朱窈慧翻攝）





因應全球淨零排放浪潮，高雄市政府民政局昨天（11日）舉辦「115年度民政機關淨零推動及宗教場所低碳措施講習會」，邀集高雄市民政機關主管人員參與，透過專家學者授課與案例分享，深化公部門對淨零轉型、碳管理及低碳治理的認識，為推動永續發展奠定基礎。





面對國際淨零趨勢及碳管理要求，民政局表示，公部門除需掌握政策脈動，更應持續提升專業知能，將永續理念融入各項業務推動。此次講習聚焦碳盤查、碳足跡及低碳管理等議題，透過實務經驗交流與案例研討，協助與會人員了解淨零轉型的具體作法，展現民政體系對永續議題的高度重視。

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高市府民政局長閻青智指出，淨零轉型已是全球共同目標，也是地方治理的重要課題。民政機關與宗教團體和民眾生活息息相關，期盼透過教育訓練與經驗交流，提升第一線人員對淨零政策的理解與執行能力，進一步將低碳理念落實於日常業務及宗教活動中，共同為城市永續發展盡一份心力。





民政局補充，自2024年起即持續辦理宗教團體低碳祭祀講習，透過宣導與案例分享，推廣低碳祭祀及節能減碳觀念，協助宗教團體掌握淨零排放趨勢。近年來也陸續推動宗教淨零資訊平台建置、宗教場所低碳環保認證及專案輔導等措施，引導宗教場所落實各項減碳行動。





民政局強調，未來將持續攜手在地宗教團體推動低碳永續理念，鼓勵更多宗教場所投入節能減碳行列，透過公私協力逐步落實淨零轉型目標，共同打造永續宜居城市。

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