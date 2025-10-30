掌握熱搜關鍵字 精準鎖定關鍵變現力

時序進入2025年最後一個季度，根據Yahoo資料庫，第四季的季節性焦點在「秋冬換季」、「年底購物季」和「年末歡聚」三大主題，將迎來一波又一波強勁的買氣，此外，更觀察到在網路上有兩大快速竄升的熱門議題，即是「iPhone17上市」和「10000元普發現金」，Yahoo 亞太區廣告客戶服務部客戶經理蔡佩珍建議廣告主可以針對每一波的高峰，搭配主題卡位，緊抓年末流量紅利，掌握年度最佳轉換率的大好時機。

兩大熱搜主題：「iPhone17 上市」和「10000元普發現金」

每年新型號的iPhone上市都會帶來一波新的換機潮，今年也不例外。從去年iPhone16上市時的搜尋熱度趨勢來看，在九月的新機發表會上達到高峰，並且在後續的雙十一、雙十二，搜尋熱度居高不下，今年iPhone17的上市，觀察到搜尋熱度由八月份開始快速攀升，接著由第一波死忠果粉搶先換機，預期後續由理性換機族和精打細算族持續觀望雙十一、雙十二的優惠專案，再掀一波換機潮。

不只是單純熱搜iPhone17，在商機面上觀察到，因為iPhone17的上市帶動多元產業，橫跨電商、通訊、電信等相關產業，也有其他產業運用iPhone17做活動，吸引消費者目光，因此建議廣告主除了iPhone17之外，還可以加入周邊相關的產品字、優惠字組，或是依照產業進行延伸，都可以搶到這一波的熱搜流量。

剛剛公佈的「10000元普發現金」，在消息傳出之時，網路上的搜尋就已經開始發酵，10月23日行政院正式公佈施行方案後，搜尋量更是明顯快速攀升。各大品牌也早已開始規劃相關的行銷熱度，希望能搶得這波兩千多億的商機，因此在商機面上，除了直接消費的產業之外，連旅遊業都準備好行動，搭配普發現金議題推出優惠，對消費者而言，「如何將10000元花得最划算」是最關注的重點，因此在搜尋上，與優惠價碼相關的關鍵字，都會被同步帶動。

三大季節性焦點 最懂消費者想要搜尋什麼

歲末年終，消費者的搜尋聚焦在三大主題：「秋冬換季」、「年底購物季」和「年末歡聚」。

每年進入十月，「秋冬換季」的相關搜尋量都會明顯上升，主要由保養、美妝、服飾、家電、寢具等品牌所帶動的，也觀察到換季保養、秋冬新款、空氣清淨機等關鍵字的飆升，都顯示出消費者準備迎接氣候變化的購物行為。

從數據上來看，2024年的換季搜尋在9到11月間達到高峰，今年則是在8月就觀察到明顯升溫。在關鍵字佈局的策略上，建議可以用「換季＋產品字＋折扣」的組合，例如「換季＋寢具特價」、「換季＋保養優惠」來最大化這波季節性流量。

「年底購物季」則是由百貨週年慶、雙十一、黑五、雙十二等一波又一波的購物熱潮組成的消費巔峰，消費者通常會提早準備購物清單，有計劃地比較回饋方案，因此觀察到「只要抓到這一波流量，就能創造年度最佳轉換率」的紅利優勢。

2024年的年底購物季搜尋高峰，集中在10-11月間，尤其以雙十一期間最為明顯，然而，今年新增「iPhone17上市」和「10000元普發現金」兩個前導議題，搜尋熱度預期會比去年更早啟動，建議廣告主即早布局、卡位。此外，從資策會的調查數據顯示，國人去年參與度最高的雙十一，最受歡迎的商品項目集中在美妝、保養、3C、家電等產業，因此在關鍵字的佈局上，建議可以鎖定雙十一節慶字，再加上折扣、回饋等關鍵字，搶下流量。

當進入十二月，搜尋主軸從購物轉為聚會、犒賞的「年末歡聚」，聖誕節、跨年都是安排出遊、聚餐、送禮活動的高峰，另一方面，犒賞自己的消費，像是醫美和美妝產業也同步升溫。

去年的年末歡聚關鍵字在十月底之後開始攀升，並在十二月份的聖誕、跨年前夕達到最高峰。關鍵字組的部分，聖誕禮盒、尾牙、餐廳、交換禮物等字組會在十一月中急速升溫，因此建議在佈局關鍵字時，將活動字、產品字、優惠字結合，將年末的流量一網打盡。

六大產業熱搜重點 提前佈局拉高曝光機會

與年末的三大季節性焦點做結合，Yahoo關鍵字團隊整理出六大產業熱搜字：

美妝業： 年底聚會頻繁，帶動保養需求，一是針對提升外在形象，「拉提」「緊緻」、「抗老」的搜尋特別明顯，二則是因應季節變化、肌膚敏感，保濕、溫和型商品成為首選。

食品業：聚餐、送禮的旺季，帶動禮盒、酒類、甜點等產品的關注，再加上節慶氛圍的影響，更願意犒賞自己，選擇有質感、享受型的產品，此外，全民健康意識抬頭，有機食品的搜尋明顯增加，入冬進補的相關字詞也建議加強。

服飾業：年底公司活動、團體活動增多，團體服、客製服的搜尋量提升，商機浮現，再加上保暖型的服飾，像是防風外套、發熱衣等秋冬型的單品搜尋量已經上升。

旅遊業：年底假期多，旅遊需求變得更明確，無論是員工旅遊、家庭出遊、蜜月行程都開始著手規劃，此外，泡湯、SPA的住宿搜尋，都會隨著天氣變冷增加需求，適合搭配聖誕節、跨年檔期來操作。

3C家電：年末整理潮推升維修、換新需求，帶動家電和3C品類的搜尋。隨著iPhone17上市，配件升級、收購等關鍵字的熱度都有上升。

健康保健：入冬後，保健品的需求由預防轉向補強，特別在容易感冒的情境下，維生素B群、基礎保健品更容易被搜尋。Yahoo網友特別熱搜膠原蛋白、雞精、魚油、葉黃素、益生菌，涵蓋美妍、滋補、視力、腸道需求。

透過「Yahoo的十萬大熱搜關鍵字」掌握搜尋趨勢，Yahoo 亞太區廣告客戶服務部客戶經理郭宸甄建議廣告主，依照趨勢快速調整字組和預算資源，才有機會即時掌握流量紅利，特別在第四季，有明確購物目標的消費者活躍在網路上，廣告主只要掌握流量，就能創造年度最高轉換率，為迎接年底銷售旺季，必須要嚴陣以待地做足準備，方能迎接銷售佳績。