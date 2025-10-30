掌握熱搜關鍵字 精準鎖定關鍵變現力
時序進入2025年最後一個季度，根據Yahoo資料庫，第四季的季節性焦點在「秋冬換季」、「年底購物季」和「年末歡聚」三大主題，將迎來一波又一波強勁的買氣，此外，更觀察到在網路上有兩大快速竄升的熱門議題，即是「iPhone17上市」和「10000元普發現金」，Yahoo 亞太區廣告客戶服務部客戶經理蔡佩珍建議廣告主可以針對每一波的高峰，搭配主題卡位，緊抓年末流量紅利，掌握年度最佳轉換率的大好時機。
兩大熱搜主題：「iPhone17 上市」和「10000元普發現金」
每年新型號的iPhone上市都會帶來一波新的換機潮，今年也不例外。從去年iPhone16上市時的搜尋熱度趨勢來看，在九月的新機發表會上達到高峰，並且在後續的雙十一、雙十二，搜尋熱度居高不下，今年iPhone17的上市，觀察到搜尋熱度由八月份開始快速攀升，接著由第一波死忠果粉搶先換機，預期後續由理性換機族和精打細算族持續觀望雙十一、雙十二的優惠專案，再掀一波換機潮。
不只是單純熱搜iPhone17，在商機面上觀察到，因為iPhone17的上市帶動多元產業，橫跨電商、通訊、電信等相關產業，也有其他產業運用iPhone17做活動，吸引消費者目光，因此建議廣告主除了iPhone17之外，還可以加入周邊相關的產品字、優惠字組，或是依照產業進行延伸，都可以搶到這一波的熱搜流量。
剛剛公佈的「10000元普發現金」，在消息傳出之時，網路上的搜尋就已經開始發酵，10月23日行政院正式公佈施行方案後，搜尋量更是明顯快速攀升。各大品牌也早已開始規劃相關的行銷熱度，希望能搶得這波兩千多億的商機，因此在商機面上，除了直接消費的產業之外，連旅遊業都準備好行動，搭配普發現金議題推出優惠，對消費者而言，「如何將10000元花得最划算」是最關注的重點，因此在搜尋上，與優惠價碼相關的關鍵字，都會被同步帶動。
三大季節性焦點 最懂消費者想要搜尋什麼
歲末年終，消費者的搜尋聚焦在三大主題：「秋冬換季」、「年底購物季」和「年末歡聚」。
每年進入十月，「秋冬換季」的相關搜尋量都會明顯上升，主要由保養、美妝、服飾、家電、寢具等品牌所帶動的，也觀察到換季保養、秋冬新款、空氣清淨機等關鍵字的飆升，都顯示出消費者準備迎接氣候變化的購物行為。
從數據上來看，2024年的換季搜尋在9到11月間達到高峰，今年則是在8月就觀察到明顯升溫。在關鍵字佈局的策略上，建議可以用「換季＋產品字＋折扣」的組合，例如「換季＋寢具特價」、「換季＋保養優惠」來最大化這波季節性流量。
「年底購物季」則是由百貨週年慶、雙十一、黑五、雙十二等一波又一波的購物熱潮組成的消費巔峰，消費者通常會提早準備購物清單，有計劃地比較回饋方案，因此觀察到「只要抓到這一波流量，就能創造年度最佳轉換率」的紅利優勢。
2024年的年底購物季搜尋高峰，集中在10-11月間，尤其以雙十一期間最為明顯，然而，今年新增「iPhone17上市」和「10000元普發現金」兩個前導議題，搜尋熱度預期會比去年更早啟動，建議廣告主即早布局、卡位。此外，從資策會的調查數據顯示，國人去年參與度最高的雙十一，最受歡迎的商品項目集中在美妝、保養、3C、家電等產業，因此在關鍵字的佈局上，建議可以鎖定雙十一節慶字，再加上折扣、回饋等關鍵字，搶下流量。
當進入十二月，搜尋主軸從購物轉為聚會、犒賞的「年末歡聚」，聖誕節、跨年都是安排出遊、聚餐、送禮活動的高峰，另一方面，犒賞自己的消費，像是醫美和美妝產業也同步升溫。
去年的年末歡聚關鍵字在十月底之後開始攀升，並在十二月份的聖誕、跨年前夕達到最高峰。關鍵字組的部分，聖誕禮盒、尾牙、餐廳、交換禮物等字組會在十一月中急速升溫，因此建議在佈局關鍵字時，將活動字、產品字、優惠字結合，將年末的流量一網打盡。
六大產業熱搜重點 提前佈局拉高曝光機會
與年末的三大季節性焦點做結合，Yahoo關鍵字團隊整理出六大產業熱搜字：
美妝業： 年底聚會頻繁，帶動保養需求，一是針對提升外在形象，「拉提」「緊緻」、「抗老」的搜尋特別明顯，二則是因應季節變化、肌膚敏感，保濕、溫和型商品成為首選。
食品業：聚餐、送禮的旺季，帶動禮盒、酒類、甜點等產品的關注，再加上節慶氛圍的影響，更願意犒賞自己，選擇有質感、享受型的產品，此外，全民健康意識抬頭，有機食品的搜尋明顯增加，入冬進補的相關字詞也建議加強。
服飾業：年底公司活動、團體活動增多，團體服、客製服的搜尋量提升，商機浮現，再加上保暖型的服飾，像是防風外套、發熱衣等秋冬型的單品搜尋量已經上升。
旅遊業：年底假期多，旅遊需求變得更明確，無論是員工旅遊、家庭出遊、蜜月行程都開始著手規劃，此外，泡湯、SPA的住宿搜尋，都會隨著天氣變冷增加需求，適合搭配聖誕節、跨年檔期來操作。
3C家電：年末整理潮推升維修、換新需求，帶動家電和3C品類的搜尋。隨著iPhone17上市，配件升級、收購等關鍵字的熱度都有上升。
健康保健：入冬後，保健品的需求由預防轉向補強，特別在容易感冒的情境下，維生素B群、基礎保健品更容易被搜尋。Yahoo網友特別熱搜膠原蛋白、雞精、魚油、葉黃素、益生菌，涵蓋美妍、滋補、視力、腸道需求。
透過「Yahoo的十萬大熱搜關鍵字」掌握搜尋趨勢，Yahoo 亞太區廣告客戶服務部客戶經理郭宸甄建議廣告主，依照趨勢快速調整字組和預算資源，才有機會即時掌握流量紅利，特別在第四季，有明確購物目標的消費者活躍在網路上，廣告主只要掌握流量，就能創造年度最高轉換率，為迎接年底銷售旺季，必須要嚴陣以待地做足準備，方能迎接銷售佳績。
其他人也在看
昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」 網：全都出事
范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，昨日范姜彥豐毀滅式爆料，妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，話題持續延燒。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎今（30）日PO出5張合照，驚呼「看完這些照片不寒而慄…這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」，網友一看照片裡的人物嚇傻「太扯！每個都出問題！」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有295天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 3 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 20 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 22 小時前
6小時死鬥道奇奪勝！大谷翔平開心衝本壘「日本連線」成亮點
世界大賽第3戰，道奇今（28）日在延長賽18局下靠Freddie Freeman轟出再見全壘打，以6比5擊敗藍鳥，系列賽2比1領先。隨著球飛出牆，大谷翔平興奮衝向本壘慶祝，佐佐木朗希與山本由伸也一同歡呼，日籍選手與翻譯組成「日本連線」開心跳躍慶祝勝利，成為賽後社群熱議焦點。鏡報 ・ 1 天前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 10 小時前
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖 猛虧粿粿「都在做人」
范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子拿「綠帽」在范姜彥豐頭頂合照 網朝聖：好扯
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，消息曝光後引發熱議，有網友發現，3年前的照片，王子竟巧合地在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照。中天新聞網 ・ 6 小時前
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她造咖 ・ 23 小時前
范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 離婚5年主播嘆：婚離完再大方談好嗎？
范姜彥豐在影片中指出，自己一直以為的信任與真心「被狠狠踐踏」，最終成了「戴著綠帽的小丑」。他質疑兩人以朋友名義來往，實際卻早已越線，「你們一定覺得越大膽就越安全，以為永遠不會被發現吧？」並痛斥兩人「偽裝成朋友」欺瞞眾人，甚至有共同友人知情卻選擇隱瞞，讓他...CTWANT ・ 5 小時前
畢卡索名畫離奇消失21天！警尋獲真相大傻眼
[NOWnews今日新聞]法國巴黎羅浮宮日前發生驚天搶劫案，8件珠寶遭竊賊盜走，同一天在西班牙也傳出畢卡索的畫作「吉他靜物」（Stilllifewithguitar）在運輸途中離奇消失，被懷疑也是藝術...今日新聞NOWNEWS ・ 4 天前
王子衝范姜彥豐IG「標記粿粿」！自爆互動被挖…逼瘋網：哪天？
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子（邱勝翊）「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後粿粿則發文回應目前正在協商離婚但對方提出離婚金額超出自己負擔，並表示范姜彥豐「說了許多與事實不符的內容」，隨後就有網友挖出過去王子曾在范姜彥豐的IG貼文底下「謎語留言」，吸引大批網友到場關切。民視 ・ 4 小時前