掌握社區補助資源 協助社區發展 屏東縣政府補助款說明會即將登場

▲屏東縣政府為協助社區精準掌握社區發展計畫提案申請補助，將舉辦2場次說明會。圖為泰武鄉佳興社區執行魅力社區活化計畫推動「瓦魯斯溪之詩—綠色療育旅遊振興計畫」。（圖／屏東縣政府社會處提供）

【記者 王靚慧／屏東 報導】社區發展需要有志工投入，更需要有資金挹助，屏東縣政府為協助各社區協會團體及鄉鎮市公所，掌握各項補助計畫資源與申請方向，訂於1月22日及24日辦理兩場次「115年度各項補助款提案暨社區好讚認證說明會」，內容涵蓋社區好讚認證、魅力社區活化計畫、志願服務、社區共生計畫、社區規劃師輔導、多元就業、產業與在地特色發展、農村再生、自然環境及林地資源等多元議題，並就民間團體補助要點與核銷注意事項進行說明，降低提案與核銷的錯誤，協助社區依實際需求精準對接資源，強化社區組織運作與發展能量。

廣告 廣告

屏東縣政府社會處表示，過去曾有社區夥伴參與補助款說明會後，回到社區將資源落實為具體行動，協助社區發展。泰武鄉佳興社區總幹事江小姐掌握提案方向後，向縣府申請魅力社區活化計畫，推動「瓦魯斯溪之詩—綠色療育旅遊振興計畫」，整合河域文化、生態導覽、手作體驗與風味餐食，發展小團遊程並帶動居民分工投入，逐步建立社區可持續性的旅遊服務模式。

▲東寧社區執行共生社區計畫推動「喀嚓！拍出老東勢的伯公」跨世代攝影行動教學情況。（圖／屏東縣政府社會處提供）

另內埔鄉東寧社區社區總幹事李先生在參與補助款說明會，掌握計畫申請方向與執行重點後，進一步投入縣府共生社區計畫，於社區推動「喀嚓！拍出老東勢的伯公」跨世代攝影行動，結合在地文化與居民參與，規劃以世代交流、生活記錄及在地故事傳承為核心的系列活動，透過課程與實作促進不同年齡層共同參與及互動，逐步累積社區組織與行動能量，並使「共生」理念在社區日常中具體落實。

社會處表示，本次說明會分兩場次辦理：1月22日上午9時於東港聯合辦公大樓3樓大會議室舉行；1月24日上午9時於屏東縣政府北棟大樓2樓205多媒體室辦理，邀請社區發展協會與社會福利團體幹部、鄉鎮市公所社區業務承辦人踴躍參加。報名自即日起至1月18日晚間11點截止，請至線上表單完成報名。更多資訊，請關注「屏東縣政府社會處」官方社群平台，或「屏東社區好讚」臉書粉絲專頁查詢。