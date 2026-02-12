掌握稀土來源 地礦中心下半年前進美國探查
[NOWnews今日新聞] 台灣地狹人稠，即便有強大科技製造產業，但像是稀土等原物料仍仰賴國外進口，缺乏自主性。對此，經濟部規劃與美國政府探尋使用美國稀土礦源可能性，負責此業務的經濟部地礦中心主任徐銘宏今（12）日表示，目前鎖定加州、德州及懷俄明州的稀土礦山，預計今年下半年前往。
經濟部長龔明鑫日前前往美國參加第6屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD），七大共識中就包含美國與台灣在關鍵礦物領域合作共識，經濟部為了推進台美合作，未來將派地礦中心赴美了解相關資訊。
他昨（11）日表示，台灣缺乏關鍵礦物礦源，但台灣推估2030年每年稀土需求從原先預估的1,500公噸，擴大至2,000噸，即便國內有稀土精煉技術，仍必須要有礦產，才可以滿足需求。
徐銘宏今日表示，盤點全球關鍵礦物，全球稀土產能約39 萬噸，中國就占27 萬噸，排除「非紅供應鏈」，美國約4.5萬噸、澳洲1.6萬噸，以及加拿到5000噸，經濟部將不再只集中在某些國家，因此既有的澳洲、加拿大之外，也擴及到美國。
他提到，美國4.2 萬噸稀土中，主要是「輕稀土元素」，屬於較為普遍，礦物品位達20%、30%的礦物，國內產業需求的可能比較接近「重稀土」，是比重只有0.1%、0.01%、較耐高溫，可用科技產品，台灣產業需求則更接近「重稀土元素」。
因此地礦中心預計下半年前往美國加州、德州及懷俄明州了解當地稀土情況，他表示，地礦中心任務是負責探勘與礦產開發的規劃跟評估，包括瞭解礦脈、礦物品位及採樣，第二階段才是投資評估。他指出，外國很多礦山都還是在規畫階段，還沒進入營運階段。
談到需求量，徐銘宏舉例，如果 50 公噸礦土裡要提煉出符合需求的重稀土，可能要處理 1500 公噸的土壤。
然而，對於國外礦業發展比台灣更蓬勃，地礦中心是在什麼基礎與美方合作？他解釋，如今很多礦山都有其他掌握，因此要想辦法把「非紅產業鏈」結合起來，包括台、日、美、澳多邊合作都是努力目標，經過地礦中心在前線理解，將可以把更多資訊帶回來給國內機關、企業參考。
