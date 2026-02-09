掌握立法絕對主導權！高市破紀錄大勝後 這五大重點你必須知道
編譯張渝萍／綜合報導
前言
日本國會眾議院8日進行提前改選投票，這場被視為首相高市早苗重大政治豪賭的選戰，成功讓自民黨在465席次中奪下316席次。這壓倒性的勝利是日本戰後史上，打破單一政黨在國會中的得票紀錄，也是首次有單一政黨能突破眾院三分之二席的門檻。
與自民黨組聯合政府的維新黨，也獲得36席，與先前比增加兩席，讓聯合政府共取得352席，等同高市內閣實際上將對一般立法擁有絕對主導權。
《日經亞洲》指出，高市很可能將這次勝利解讀為，民意對她強勢財政與國家安全路線的明確支持，包括大規模減稅與大幅增加國防支出；然而，這些主張在選前已讓全球金融市場感到不安，因此投資人未來幾天將密切關注她的談話，以判斷她究竟打算把所謂「負責任且積極的財政政策」推進到什麼程度。
以下為《日經亞洲》整理的「高市早苗與自民黨大勝後，五件必須知道的事」。
自民黨為何能大勝？
日本長期執政的自民黨此次受惠於「外溢效應」，搭上高市高達70%的支持率順風車；相較之下，該黨本身的支持率僅約40%。
相較自民黨前幾任首相態度，高市早苗展現出更具民族主義的立場，激勵並動員了保守派選民熱情。
策略顧問公司亞洲集團（The Asia Group）資深顧問西村凜太郎表示，高市的保守轉向將不少選民帶回來，「她很明顯地將優先處理憲法、反對夫妻別姓等保守派選民更在意的社會議題。」
西村凜太郎指出，強硬、鷹派的外交與安全政策立場也明顯受到保守選民歡迎，「多種因素結合，讓許多保守派選民有理由回歸自民黨。」
這樣的轉變也讓自民黨壓縮其他右派甚至極右派政黨的選票，包括參政黨與國民民主黨，這兩黨在此次選舉中都未能顯著增加席次。
另外，高市同樣受到年輕選民歡迎。她是日本首位女性首相，跟以往多為年長、政治世家的男性主導局面不同，為這個政治體制注入新氣象。
此外，自民黨的大幅成長也意味著主要反對派——中間改革聯盟——遭遇慘敗。該聯盟是由最大反對黨立憲民主黨（CDP）與自民黨前執政夥伴公明黨倉促組成。
日本顧問公司Japan Foresight創辦人哈里斯（Tobias Harris）表示：「這不僅代表高市人氣極高，更是我們所熟知的主流反對派幾乎崩潰、近乎被消滅的故事。」
他指出：「這是一場關於過去與未來的選舉。一邊是首相，無論她的政策爭議如何，她就是專注在當下與未來的挑戰；另一邊則是反對派仍在談論老舊的戰後議題。選民在過去與未來之間做出了選擇，顯然選擇了直面挑戰的一方，而非什麼都提不出的反對派。」
政策層面的影響是什麼？
自民黨的強勢表現讓高市被賦予強大的立法主導權與黨內政治資本。多數分析師與經濟學家認為，這代表她很可能推動激進的財政方案並擴大公共支出。
焦點之一是她是否會兌現承諾，連續兩年凍結8%食品消費稅。她曾將此政策形容為「真誠的夢想」，是為幫助在高通膨與薪資停滯下掙扎的中低收入家庭；由於多數主要政黨都主張類似措施，該政策可能獲得部分反對派支持。
然而，高市在競選期間刻意對此保持低調，可能是因為市場或許會擔憂財政狀況惡化，導致日本公債殖利率飆升，因此一些觀察人士因此質疑她是否會真正落實這項承諾。
然而，法國巴黎銀行（BNP Paribas）在選前報告中指出，她「極有可能」推動這項政策。報告稱，若有關消費稅減免的討論「默默消失」，「相當多選民可能會將此視為『背叛』，在政治上將非常困難。」
在選後電視專訪中，高市明確表示將加快食品稅減免的討論。高市指出，該議題將在由執政與在野黨共同組成的跨黨派社會保障改革會議中討論，並表示「如果能迅速達成結論，就會提交稅制修正法案」。
執政與在野陣營之間的另一個主要爭點是外國人在日本的問題。政府已著手收緊永久居留與土地所有權相關規定。執政聯盟夥伴日本維新會主張限制外國人人數，而主要反對派「中道改革連合」則採取較包容的立場。
市場將如何解讀選舉結果？
高市承諾擴大財政支出在選前已震盪金融市場，日圓走弱、債券殖利率飆升至歷史高點，投資人憂心日本財政狀況，因食品消費稅減免每年將減少約5兆日圓稅收。
然而，股市卻在選前幾天創下歷史新高。股價上漲、殖利率上升與日圓貶值的組合，被稱為「高市交易」。
市場分析師認為，「高市交易」可能延續，股市上漲、債券殖利率走高、日圓持續走弱。
穆迪分析（Moody’s Analytics）日本與新興市場經濟學主管安格里克（Stefan Angrick）形容這種交易「有點令人困惑」。
他表示：「日本的政府赤字已縮小至G7中最低水準，日本的財政狀況比過去15年任何時候都要強。」他認為，食品稅減免的「可負擔性並非真正的問題」。
日本前央行官員、現任牛津經濟研究院（Oxford Economics）日本首席經濟學家長井滋人也在選前報告中表示，他預估高市會在積極財政政策與財政紀律之間取得平衡。
對日本國內政治有何影響？
自民黨在465席次中奪下316席次，與自民黨組聯合政府的維新黨，也獲得36席，與先前比增加兩席，讓聯合政府共取得352席，等同高市內閣實際上將對一般立法擁有絕對主導權。
這將讓執政聯盟壟斷各委員會主席職位、掌控所有國會委員會，並有能力推翻參議院否決，甚至啟動修憲程序，而這正是自民黨與維新會共同主張的目標。
在選後電視訪談中，高市重申，修憲是自民黨的「核心原則」。
這場大勝也勢必引發外界將她與已故的安倍晉三相提並論。安倍2012年12月帶領自民黨重返執政後，執政近八年，成為日本任期最長的首相。
亞洲集團的西村表示：「至少在後安倍時代，她看起來是唯一有能力達到那種高度的人。」這次強勁表現也為她在黨內贏得大量政治資本。
哈里斯則關注這對日本財務省意味著什麼。該部門長期被部分經濟學家、政治人物與民眾指責，因過度堅守財政緊縮而扼殺日本經濟。
自民黨在競選政見中提出，「實施多年期預算措施，並檢討確保新財源的制度框架」，被視為回應對財務省持懷疑態度者。
哈里斯表示，高市「自成為首相與競選期間，明顯迎合了這種反財務省的情緒。她顯然想改變預算制定方式，因此他最關注的問題是：她會如何、以及多快推動這些改變。」
高市面臨哪些挑戰？
隨著1月19日眾議院解散，國會必須召開特別會議選出首相，預計於2月18日舉行。高市的當務之急是通過4月開始的新財政年度預算。相關審議通常需約兩個月，但因她提前解散國會而被延誤。她預計將編列臨時預算，以支應新年度最初幾周。
另一項重點工作是完善她的積極財政政策。競選期間，高市強調，透過投資高成長產業來促進國內投資，並提出打造「不易受匯率波動影響的國家」。
預計她將在6月左右發布的基本經濟與財政政策中，會提出吸引民間資金回流日本的措施。
外交方面，她如何處理與美國和中國的關係則極為重要，也極具挑戰性。
高市預計將優先鞏固日美同盟，同時面對美國總統川普推動與北京建立「穩定且相互尊重」關係的局面。
3月19日，她將赴美在白宮與川普會晤，延續兩人良好互動；就在選舉前幾天，川普還在 Truth Social 發文表示對高市「完全且徹底的支持」。川普並計畫在4月訪中，與中國國家主席習近平會面。
高市如何處理日中關係仍有待觀察。她去年11月暗示日本可能回應中國對台灣的任何未來侵略行動，導致與北京關係緊張。中國隨後對日本實施稀土出口限制，並發布赴日旅遊警示。
目前尚無突破跡象，但今年11月18日至19日將在深圳舉行的亞太經合會（APEC）峰會，可能成為兩國領導人一年來首次面對面會談的契機。
儘管高市擁有強大的民意授權，哈里斯仍指出挑戰依舊存在。
他說：「市場正在關注她的一舉一動。事實上，沒有人知道川普與習近平會面後會發生什麼。當美中關係逐漸靠近，而日中關係卻未改善時，日本將處於尷尬位置。」
他補充指出：「國防支出將非常棘手。雖然增加支出已有共識，但如何籌措資金卻完全沒有共識。此外，如何管理一個更龐大的自民黨也是挑戰。她確實擁有穩固基礎，但這並不會讓問題消失，只是讓她在處理問題時擁有更大的自主權。」
