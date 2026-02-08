掌握荔枝椿象防治關鍵期 中彰投雲區域共同防治將開跑

▲荔枝椿象甦醒後，將移往枝梢、花穗為害，應把握時機及早防治。（圖／台中農改場提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】隨著春季氣溫逐漸回升，冬眠的荔枝椿象即將甦醒。為有效杜絕蟲害，農業部已訂定今年中部地區(中、彰、投、雲)荔枝椿象共同防治期程自2月9日起至3月20日止(依農業部正式公告為準)。農業部台中區農業改良場提醒農友，務必掌握早春關鍵期即早進行防治。

根據台中農改場的現勘結果，目前台中神岡、彰化社頭及南投市等地的成蟲雖仍處於冬眠狀態，但隨著天氣逐漸轉暖，預估春節年假後荔枝椿象將陸續甦醒並進入活躍期。即便近年中部地區的蟲害密度有下降，但部分廢耕果園仍藏匿不少冬眠成蟲，若未及時防範，恐將為害鄰近果園。

台中農改場強調，春季是荔枝椿象的繁殖高峰，也是防治的最佳時期。此時的越冬成蟲活動力弱、藥劑耐受度低，且尚未開始產卵，防治效益最高。建議農友參考「農藥資訊管理網」推薦藥劑（如賽洛寧、亞滅培、丁基加保扶等），在開花前進行施藥，並加強葉背與嫩梢等處的防治。由於荔枝椿象受驚擾時會噴射具刺激性的臭液，將導致皮膚灼傷，農民作業時務必穿戴防護衣物；若不慎沾染，應立即尋求醫療協助。

台中農改場最後呼籲，為兼顧荔枝與龍眼的授粉品質並保護重要授粉昆蟲—蜜蜂，農友應於開花前 10 天停止用藥，且花期中嚴禁施藥，避免藥劑誤傷蜂群。請農友務必配合區域共同防治期程，提早啟動，以確保收益與生態平衡。