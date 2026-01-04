掌握行蹤與密室活捉馬杜洛 美情報部門安插內鬼

美軍發動「絕對決心」軍事行動，活捉委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／翻攝自IG＠realdonaldtrump）





美軍發動「絕對決心」軍事行動，活捉委內瑞拉總統馬杜洛。行動前的情報搜集，可說是滴水不漏，包括詳細行蹤與寵物，甚至連馬杜洛用來逃命的密室，也一清二楚。媒體報導，中情局事先在馬杜洛身邊安插內鬼，才讓這次的行動順利執行。

美軍最精銳的MQ－9無人機，近幾個月來頻頻出動，而這次在抓獲委內瑞拉總統馬杜洛的任務上立了大功。

美軍參謀長聯席會議主席凱恩上將：「這次特定任務，需要我們聯合作戰部隊，的每一個組成部分，陸軍、海軍、空軍、陸戰隊員和太空軍守護者，與我們的情報機構夥伴，和執法部門隊友協同工作。」

根據美國國防部透露，這次抓獲馬杜洛，代號「絕對決心行動」的軍事任務，在情報搜集上，縝密程度可說是見所未見，美國中情局CIA很早就在馬杜洛安排內鬼，負責監視他的行動，還派出無人機進行情搜。

美軍參謀長聯席會議主席凱恩上將：「我們的空中和地面情報團隊，向地面部隊提供即時更新。」

為了自身安全，馬杜洛還有一間鋼鐵密室可供躲藏，CIA也完全掌握，甚至還打造因此事先打造1：1同比例的複製品，反覆模擬攻堅過程。

川普：「他們（美軍）攻入了，原本無法攻入的地方，包括一座鋼鐵大門，被放在那裡是有原因的。」

能夠完全掌握馬杜洛的行蹤，甚至連他的寵物也一清二楚，還能清楚說明，鋼鐵安全密室的規格，絕對是馬杜洛信任的人，美國政府早就對馬杜洛發出相當於15億新台幣的懸賞，讓任何人都會心動。

美國司法部長邦迪：「我們懸賞5千萬美元，用於提供線索，逮捕馬杜洛。」

其實當年美國獵殺賓拉登，也是因為CIA早就在恐怖頭目身邊安排內鬼，事後媒體揭露，是賓拉登私人醫生埃佛迪，他還曾經偷取賓拉登的DNA，讓CIA可以辨認遺體。

前CIA局長潘尼塔（2012年）：「這位先生協助提供情報，有助於獵殺行動。」

目前美國情報單位並沒有公開這名CIA內鬼的真實身分，只是馬杜洛可能都沒想到，居然會被自己親信出賣。

