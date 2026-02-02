掌握貓咪的居家安全！用這「5個」小技巧為牠們打造零壓力玩耍空間

火報記者 張舜傑／報導

對貓咪來說，家不只是休息空間，更是探索與建立安全感的重要領域，但許多日常擺設其實暗藏風險，可能無意間帶來壓力或受傷。

打造可躲藏與可觀察的立體動線

貓咪天生偏好高處與隱蔽空間，這與牠們在野外以高度作為觀察點、以狹窄處作為避難所的本能有關，家中若只有地面活動範圍，容易讓貓咪缺乏安全感，適度配置貓跳台、層架或窗邊平台，能讓牠們在高低之間自由移動，既能遠離人來人往的干擾，也能滿足觀察環境的需求，同時，在沙發下、角落或櫃體旁保留可鑽入的小空間，能讓貓咪在緊張時迅速找到退路，避免因無處可躲而產生防禦性行為。

家中常見的線材、小物或窗簾拉繩容易吸引貓咪玩耍，可能造成纏繞或受傷。

避免潛在危險物品成為遊戲目標

許多家庭習以為常的物品，對貓咪來說卻充滿吸引力，例如垂掛的電線、細繩、窗簾拉繩或小型裝飾品，這些物件在追逐與啃咬過程中，可能造成纏繞、誤食或拉扯受傷，若能事先整理線材、收納小物，並將危險物品固定或移至高處，就能大幅降低意外發生機率，同時，可提供安全替代品，如貓草玩具或專用逗貓棒，讓貓咪有適當出口釋放狩獵本能，而不必轉向家中風險較高的物品。

維持安靜且穩定的活動區域

貓咪對聲音與氣味的變化相當敏感，過於嘈雜或人流頻繁的區域，容易讓牠們感到不安，將貓咪的主要活動區域安排在相對安靜的角落，例如遠離電視、洗衣機或大門出入口的位置，有助於牠們建立穩定的日常節奏。食碗、水碗與貓砂盆之間，也應保留適當距離，避免進食時受到如廁氣味或噪音干擾，讓基本生活行為都能在放鬆狀態下完成。這種空間上的區隔，能降低長期累積的環境壓力。

提供可自主選擇的遊戲與休息點

貓咪並不喜歡被強迫互動，更傾向自行決定何時玩耍、何時休息。若家中能準備不同類型的玩具與休息區域，讓牠們自由切換活動模式，情緒會更加穩定，例如在窗邊設置可日光浴的躺墊，在角落準備封閉式窩床，讓貓咪依心情選擇開放或隱密的休息方式，遊戲玩具也可採輪替方式，避免長期放置同一種而失去新鮮感，使探索與玩耍本身成為一種正向刺激，而非單調重複的行為。

留意氣味與材質對安全感的影響

對貓咪來說，氣味是判斷環境是否安全的重要依據，新家具、新地毯或清潔劑的氣味，都可能暫時破壞牠們對熟悉空間的認知，若需更換大型物品，可逐步讓貓咪接觸，並保留原本熟悉的墊子或毯子，協助牠們維持氣味連結。材質方面，避免選用過於光滑或易滑動的地面，因為不穩定的踩踏感會降低貓咪移動時的信心，也可能增加跌倒風險。穩定的腳感與熟悉的氣味，有助於貓咪建立對空間的信任感。

安靜穩定的區域、不同休息點與熟悉氣味，有助貓咪自由選擇玩耍或休息，保持情緒穩定。圖:istockphoto

對貓咪而言，真正安全的家不只是沒有危險物品，更是一個能躲藏、能觀察、能自由活動的環境，透過立體動線規劃、危險物品管理、安靜區域配置、自主活動空間設計，以及對氣味與材質的細心調整，飼主可以逐步為貓咪打造零壓力的玩耍天地 !