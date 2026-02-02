掌握貓咪的居家安全！用這「5個」小技巧為牠們打造零壓力玩耍空間
火報記者 張舜傑／報導
對貓咪來說，家不只是休息空間，更是探索與建立安全感的重要領域，但許多日常擺設其實暗藏風險，可能無意間帶來壓力或受傷。
打造可躲藏與可觀察的立體動線
貓咪天生偏好高處與隱蔽空間，這與牠們在野外以高度作為觀察點、以狹窄處作為避難所的本能有關，家中若只有地面活動範圍，容易讓貓咪缺乏安全感，適度配置貓跳台、層架或窗邊平台，能讓牠們在高低之間自由移動，既能遠離人來人往的干擾，也能滿足觀察環境的需求，同時，在沙發下、角落或櫃體旁保留可鑽入的小空間，能讓貓咪在緊張時迅速找到退路，避免因無處可躲而產生防禦性行為。
避免潛在危險物品成為遊戲目標
許多家庭習以為常的物品，對貓咪來說卻充滿吸引力，例如垂掛的電線、細繩、窗簾拉繩或小型裝飾品，這些物件在追逐與啃咬過程中，可能造成纏繞、誤食或拉扯受傷，若能事先整理線材、收納小物，並將危險物品固定或移至高處，就能大幅降低意外發生機率，同時，可提供安全替代品，如貓草玩具或專用逗貓棒，讓貓咪有適當出口釋放狩獵本能，而不必轉向家中風險較高的物品。
維持安靜且穩定的活動區域
貓咪對聲音與氣味的變化相當敏感，過於嘈雜或人流頻繁的區域，容易讓牠們感到不安，將貓咪的主要活動區域安排在相對安靜的角落，例如遠離電視、洗衣機或大門出入口的位置，有助於牠們建立穩定的日常節奏。食碗、水碗與貓砂盆之間，也應保留適當距離，避免進食時受到如廁氣味或噪音干擾，讓基本生活行為都能在放鬆狀態下完成。這種空間上的區隔，能降低長期累積的環境壓力。
提供可自主選擇的遊戲與休息點
貓咪並不喜歡被強迫互動，更傾向自行決定何時玩耍、何時休息。若家中能準備不同類型的玩具與休息區域，讓牠們自由切換活動模式，情緒會更加穩定，例如在窗邊設置可日光浴的躺墊，在角落準備封閉式窩床，讓貓咪依心情選擇開放或隱密的休息方式，遊戲玩具也可採輪替方式，避免長期放置同一種而失去新鮮感，使探索與玩耍本身成為一種正向刺激，而非單調重複的行為。
留意氣味與材質對安全感的影響
對貓咪來說，氣味是判斷環境是否安全的重要依據，新家具、新地毯或清潔劑的氣味，都可能暫時破壞牠們對熟悉空間的認知，若需更換大型物品，可逐步讓貓咪接觸，並保留原本熟悉的墊子或毯子，協助牠們維持氣味連結。材質方面，避免選用過於光滑或易滑動的地面，因為不穩定的踩踏感會降低貓咪移動時的信心，也可能增加跌倒風險。穩定的腳感與熟悉的氣味，有助於貓咪建立對空間的信任感。
對貓咪而言，真正安全的家不只是沒有危險物品，更是一個能躲藏、能觀察、能自由活動的環境，透過立體動線規劃、危險物品管理、安靜區域配置、自主活動空間設計，以及對氣味與材質的細心調整，飼主可以逐步為貓咪打造零壓力的玩耍天地 !
其他人也在看
25萬散戶進場後 台股三天跌掉1400點
聯準會準新主席消息一公布引發「華許拋售」，美股、金銀、比特幣全跌，台股盤中一度重跌逾680點，加權指數連跌三天共跌超過1400點，而據證交所資料顯示，上周五有交易人數迎來162.5萬人次的次高紀錄，而相較台股下跌前共新增25.58萬散戶進場，成為這一波連跌的「受災戶」，慘遭割韭菜。
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
快訊／北市馬偕員工「躺高樓女兒牆」 消防隊架設氣墊搶救中
北市馬偕醫院大樓外，目前有1名職員「躺高樓女兒牆」，北市消防局獲報已派人車趕往現場，警方也到場拉起封鎖線，目前該位民眾正躺在6樓的女兒牆，為免發生意外，消防隊已架設氣墊，並試圖與該員工溝通中。馬偕醫院回應表示 ，正在理解此案中。
孩太吵「1家4口遭丟包」！風向全變了 名醫嘆：原來是不能丟錯人
日前一名替代役溫男遭多元計程車司機丟包在台64線，隨後遭後方4台車輛輾斃。後續又有一名媽媽控訴，因為孩子太吵，一家四口被接駁車司機丟包在路邊。婦產科名醫蘇怡寧就感嘆，兩起事件輿論風向完全不同，「原來台灣不是不能丟包，是不能丟錯人？」
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活
不吃糖、主食吃很少「血糖卻很高」？醫一聽就懂 門診天天都遇到
「我沒有在吃糖，也很少吃主食，真的很奇怪，為什麼血糖還是偏高？」鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生分享，這是門診中，糖尿病前期患者最常提出的疑問之一。實際了解患者的日常飲食後卻發現，看似「吃得不多」，其實早已讓血糖頻繁波動。 看似吃得不多 其實都是「快速變成糖」的食物 有患者向醫師分享，一天的飲食大多是早上一杯二合一咖啡，搭配饅頭或三明治；中午經常忙到沒吃；晚上則簡單吃炒麵或炒飯。乍聽之下熱量不高，但鄧雯心指出，這些食物進入體內後，都會很快轉換成糖，長期下來容易讓血糖控制失衡。鄧雯心強調，分享這類門診故事，並非取笑患者，而是因為「這樣的情況幾乎每天都在發生」。許多患者並非刻意忽視健康，而是從未有人清楚告訴他們，哪些食物會影響血糖、又該如何調整。 衛教速度追不上疾病速度 糖尿病風險在生活中累積 「門診時間有限，健保診間往往只有短短幾分鐘，但糖尿病相關的飲食衛教，真的太重要了。」鄧雯心感嘆，衛教與資訊傳遞的速度，往往跟不上糖尿病盛行的速度，再加上外食比例高、生活步調快，讓許多人在不知不覺中走向血糖失衡。 診間五分鐘快速版 改善血糖的飲食四大重點 鄧雯心也分享自己在診間，常用「五分鐘快速版」的飲
遭爆「服務業殺手」奧客行徑 Melody震驚揭「無法回應」原因！喊話勿抹黑、網暴
Melody遭爆私下許多行徑惹毛服務業，被網友在Threads上指控根本是「服務業黑名單大集合」，她在限時動態上發文回應：「我今天看到關於我是『奧客』和『服務業殺手』的新聞，自己也非常驚訝。」
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。
威力彩27槓飆8.7億！4生肖「財神爺罩」財運噴發 一夜翻身不是夢
威力彩頭獎連27期槓龜，財神爺急尋有緣人！台灣彩券公司預估，今（2）日晚間開獎的威力彩，頭獎金額將上看8.7億元。若一注獨得，這筆巨額獎金將創下第五屆公益彩券發行以來的第三高紀錄。《搜狐網》命理專欄也點名四大生肖近日財氣四溢、如有神助，有機會成為幸運得主。
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。
李千娜41歲與21歲女兒合照宛如姊妹！粉絲驚呼：根本「演藝圈最美母女檔」！
先看媽媽李千娜的造型，這套真的很有記憶點！紅色皮革長禮服勾勒出俐落線條，胸前再疊上銀色鍊甲感的金屬層次，紅與銀的碰撞讓整體氣場非常舞台型，搭配紅色耳飾與手環點綴，整個人站在鏡頭前就是一個焦點。這種高難度造型很吃狀態，但她完全撐得住，膚況與輪廓都穩到不行，...
連2波冷氣團報到！這天低溫探9度 未來1週天氣曝光
中央氣象署公布最新天氣趨勢，本週天氣呈現「先冷後回溫、週末再轉冷」的變化型態，週二白天起冷氣團減弱、氣溫回升，但週五晚間起又有鋒面與新一波大陸冷氣團接力南下，週末明顯轉冷。
張又俠寫給習近平的一封信？矢板明夫：最荒謬的，正是談到台灣的那一段
中共中央軍委副主席張又俠以及軍委委員劉振立近日遭官宣落馬，相關話題持續延燒。資深媒體人矢板明夫撰文指出，近日，網路上流傳一封署名「張又俠寫給習近平」的所謂「公開信」，迅速在華語圈擴散開來。遺憾的是，部分媒體在引用時，似乎忽略了最基本的查證與判讀，使這樣一篇明顯粗糙的文本，被誤認為「內幕材料」。其實，稍作分析便可看出，這封信經不起推敲。
影/結帳排隊吵起來！高雄超商45歲女竟遭73歲阿嬤打倒在地
不是比較年輕就一定贏喔！高雄市鼓山區昨天（1日）發生一場「女人的戰爭」，一位45歲中年女子跟73歲阿嬤，在超商裡因為結帳排隊問題吵架跟打架，結果中年女子被打倒在地。
服務業公敵／獨家！態度傲慢沒禮貌 Melody奧客行徑遭服務業連爆
女星Melody（劉恭顯）主打「瘋癲貴婦」人設，辭去節目《11點熱吵店》後，主要作直播帶貨業績甚佳。但給人優雅、風趣印象的她，卻被爆出是「服務業殺手」，多名網友指她態度傲慢、咄咄逼人，甚至驚恐地說：「每次上班都祈禱今天別遇到她」。
浴室門橡膠條「黑黴」清不掉？專家授「1張廚房紙巾」馬上搞定 主婦實測：真的有用
浴室再怎麼打掃，回過神來，浴室門的橡膠條（密封膠條）又冒出黑黴……一旦長出來就很難清，真的很棘手。對此，「saita」網站分享一個能有效清除橡膠條黑黴的方法。 頑固黑黴用「紙巾捲條濕敷法」最有效 浴室門橡膠條上的黴菌，用一般清潔劑往往很難清掉。尤其橡膠材質容易悶濕、又是黴菌最愛躲的地方。這時候推薦使用——「紙巾捲條濕敷法」：把廚房紙巾扭成細條，讓除霉劑能緊緊貼住縫隙，藥劑才能深入作用。 清除浴室門橡膠條黑黴：準備工具•除霉劑•廚房紙巾•牙刷•清潔用橡膠手套 使用除霉劑時的注意事項 •務必保持通風換氣（打開窗戶、開排風扇）•除霉劑對皮膚有刺激性，一定要戴手套操作 步驟1：把紙巾扭成「紙巾捲條」把廚房紙巾剪成細長條，然後扭成像「捲條」一樣的細條。做細一點的好處是：能更貼合橡膠條凹槽，也更容易讓藥劑滲透到深處。 步驟2：直接在橡膠條上噴除霉劑先把除霉劑直接噴在發霉的橡膠條上，讓藥劑先覆蓋住黴點。 步驟3：放上紙巾捲條「濕敷」，再噴一次把剛做好的紙巾捲條放在橡膠條上，接著再噴一次除霉劑，讓紙巾捲條吸附藥劑、牢牢貼住發霉處。然後靜置約15分鐘，讓藥效確實作用。 步驟4：取下紙巾捲條→輕刷→沖洗乾
【Yahoo早盤】台股跌逾600點失守3萬2大關...分析師呂漢威：守住「這」點位無須悲觀
美國總通川普提名偏鷹派華許（Kevin Warsh）為下任聯準會主席後，黃金、白銀隨即分別崩跌11%、31%，加密幣與美股同步拉回。台股指數2日以下跌55.29點、32,008.46點開出後賣壓迅速湧現，盤中一度重挫473.6點至31,590.15點，失守3萬2千點整數關卡，並跌破5日與10日線。資深證券分析師呂漢威指出，短線關鍵看能否守住月線約31,395點附近，只要支撐未破，台股仍屬高檔震盪整理格局，無須過度悲觀。
他搭手扶梯求「靠左讓道」遭酸1句話爆衝突！從北捷鬧到法院結果曝
台北51歲沈姓男子2年前趕著搭捷運，搭乘手扶梯時遭前方2人阻擋去路，並示意對方靠左，以利通過，但卻被提醒「下次請走樓梯」；當下沈男惱羞，跟2人爆發口角與肢體衝突。沈男挨告，不認罪也不願賠償，一審遭判拘役55天，案件上訴到高等法院，最終改判拘役33天，全案定讞。