掌握趨勢 高市府民政局辦理民政機關淨零推動及低碳管理講習

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

高市府民政局於十一日辦理「高雄市一一五年度民政機關淨零推動及宗教場所低碳措施講習會」，邀集高雄市民政機關主管人員齊聚一堂，共同關注淨零排放及低碳管理議題；該課程安排專家學者分享實務經驗，現場互動熱絡，與會人員交流踴躍，展現對淨零轉型及永續發展議題的高度重視。(見圖)

民政局今(十二)日說明，自一一三年起辦理宗教團體低碳祭祀講習，透過課程宣導及案例分享，協助宗教團體瞭解淨零排放趨勢及各項低碳措施，推廣低碳祭祀與節能減碳觀念；一一五年則進一步就碳盤查、碳足跡及低碳管理等議題規劃進階課程，邀集民政機關主管人員參與，透過專家學者經驗分享及案例交流，加深與會人員對淨零轉型實務應用之認識，強化推動相關業務所需之專業知能。

面對國際淨零趨勢，公部門應持續充實相關知能，掌握最新發展方向，並將永續理念融入業務推動之中；近年民政局持續推動宗教淨零相關工作，包括建置宗教淨零資訊平台、推動宗教場所低碳環保認證及專案輔導等措施，協助宗教團體瞭解淨零趨勢及低碳措施；未來也將持續與在地宗教團體攜手合作，推廣低碳永續理念，鼓勵宗教場所落實各項節能減碳措施，共同朝向淨零轉型目標邁進。