掌握路樹是否傾斜 高雄輕軌沿線部分路樹安裝AI即時監測傾斜儀

高雄市捷運工程局在路樹安裝AI智慧即時監測系統，即時監控路樹是否有傾斜。（圖：高雄市捷運工程局提供）

有鑒於過去曾發生颱風挾帶強風豪雨，造成高雄輕軌沿線路樹斷枝散落在軌道上或是樹木傾斜，影響行車安全，高雄市捷運工程局在大順路段和美術路段輕軌沿線的大雨豆樹和小葉欖仁，安裝監測樹木傾斜情形的AI智慧即時監測傾斜儀，提升輕軌行車安全。（溫蘭魁報導）

高雄市捷運工程局表示，AI智慧即時監測樹木傾斜儀是配合國震中心依據力學原理研發的儀器，可即時收集路樹傾斜角度數據，目前以每小時回傳一次為基準，當傾斜儀傾斜角度超過2.5度的警戒值，系統就會主動發送預警，通知行控中心，並自動發送簡訊、Line和Email通知相關人員，依據高捷公司制定SOP作業程序，由行控中心值班人員透過無線電派遣台通知全線列車司機員，行經樹木傾斜路段降速警戒。

為了即時掌握輕軌行車狀況，高雄市捷運工程局特別在大順路段177棵大雨豆樹和美術館路段23棵小葉欖仁安裝AI智慧即時監測樹木傾斜儀，即時監測樹木傾斜的情況。

高雄市捷運工程局人員測試安裝在路樹上的AI智慧即時監測系統。（圖：高雄市捷運工程局提供）

傾斜儀以太陽能板自動充電，每充滿一次電量可以讓傾斜儀運作時間長達一年以上，不需要外接供電設備。

捷運工程局表示，有了AI智慧即時監測系統，不僅能大幅縮短災害應變時間，也能減少人力巡查，有效提升輕軌沿線及周邊道路的安全。