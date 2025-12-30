即時中心／黃于庭報導

中國軍事野心逐年增加，言語、武力恫嚇行徑為國際社會所不容。未料，中國解放軍東部戰區昨（29）宣布，將於今（30）日上午8時至晚間6時展開「正義使命-2025」環台軍演，範圍涵蓋台海以及台灣北部、西南、東南、東海空域，並將實施實彈射擊。對此，有國安官員揭露中國進行軍演4因素，並強調我軍上週便以掌握中方會有相關動作。

對此，外交部予以嚴正譴責，此等行徑充分顯示中國不但無意維護全球和區域的和平與穩定，且仍一而再、再而三地挑戰國際秩序與破壞區域現狀，呼籲其展現大國擔當，即刻停止此類霸凌行徑。國防部則強調，已成立應變中心，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，用實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。

總統賴清德稍早也發聲，維護台海與印太和平，是國際社會的共同期待，也是台灣作為區域成員的堅持；然而，中共近期頻繁升高軍事壓力，這絕非一個負責任大國應有的作為。他也請國人放心，面對各項侵擾與認知操作，國安團隊與國軍始終緊密合作，「我們會以負責任的態度，不升高衝突、不挑起爭端」。

快新聞／掌握關鍵徵候！我上週注意「中共有動作」 國安官員揭軍演4原因

田單軍艦（1110）監控共艦安陽艦（599）畫面（田單軍艦拍攝）。（圖／國防部提供）

根據《ETtoday新聞雲》報導，有國安官員提及，其實中國上週就出現相關「徵候」，像是原先船艦部署於東北外海，不過特定船艦卻穿越宮古海峽往下，進到台灣東部外海，執行所謂登檢、查扣演練等，因此我軍已有相關因應。

至於中國選定此時軍演目的為何？該官員認為有4項因素。首先，中國12月13日為南京大屠殺紀念日，國安單位觀察是否會以此為節點，持續將情勢升溫或轉移焦點。從其近期對日本態度來看，中方把台灣當作新的焦點。

另外，該官員進一步說明，11月中以來，中國持續部署及投射，威脅全島鏈國安，同時也甚東歐及中東局勢未明， 嘗試於明（2026）年「川習會」前找到「戰略缺口」。

美國近期不僅對台軍售，還宣布「國家安全戰略」，更揭露中共軍力報告，官員也認為，中國選擇在這時動作，某部分就是為了針對上述行為進行挑釁，同時也測試美方對於印太穩定的決心。

最後則是中國甫結束人大常委會，解放軍高層持續「大清洗」，軍職人員變動規模相當龐大，且還是橫跨海軍、空軍、陸軍，甚至司令級、政治委員級均無一倖免，面臨接受調查的命運。

