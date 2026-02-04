掌握「低能量穿搭」8大特色 找回最自在的自己

編輯/鄭欣宜撰文

親愛的，妳有沒有過那種早晨？鬧鐘響了三次才勉勉強強爬起來，看著衣櫃裡那些版型硬挺、亮片閃爍、或者窄到讓妳懷疑人生的緊身裙，內心只有一個想法：「殺了我吧，我今天真的沒力氣穿這些。」

在那個當下，妳最需要的不是時尚雜誌教妳的「戰鬥裝」，而是歐美時尚圈正在默默瘋傳的「低能量穿搭」（Low Energy Dressing）。這股風潮不是要妳穿得像個流浪漢，而是一種對抗社交焦慮、拒絕過度精緻的無聲抗議。

它的核心思想只有一個：當妳的內在能量已經低到亮紅燈時，妳的衣服應該要來療癒妳，而不是來折磨妳。今天，時尚小編就要帶妳深入了解這場「懶人時尚革命」，讓妳知道如何穿得像剛從雲朵裡滾出來一樣舒服，卻依然美得很有態度。

什麼是低能量穿搭？

簡單來說，這就是一種「不費力」的極致體現。大家發現與其穿著勒死人的高跟鞋去取悅別人，不如穿上柔軟的布料來取悅自己。這種風格並不是邋遢，而是在「居家服」與「外型款」之間找到了一個神祕的平衡點。它代表了一種生活態度：老娘今天電力不足，只想用最節能的方式保持優雅。

低能量穿搭有哪些特色？

1.穿著剪裁流暢、不強調身體線條

低能量穿搭的第一個特色就是「寬鬆到像沒穿」。這裡指的不是大一號的衣服，而是那種剪裁流暢、不強調身體線條的廓形。妳會看到大量的寬版西裝褲、超大尺寸的衛衣，或者是長到拖地的針織裙。這種設計讓妳的肌膚感到很舒服，當妳走路時，布料隨風擺動的樣子，會讓妳看起來像是一位剛處理完幾百億生意、正準備去喝杯拿鐵的低調富婆。

低能量穿搭的原則就是舒服，像是簡單的大學T配上牛仔褲，會讓人看起來年輕又不費力。圖/123RF圖庫

2.布料觸感綿軟舒服

低能量穿搭的靈魂在於「面料的撫慰感」。妳不會在這種風格裡看到刺人的蕾絲或硬邦邦的皮革。取而代之的是親膚的羊絨、軟軟的棉麻，或是像奶油般絲滑的絲絨。這些衣服不僅是穿給別人看的，更是穿給自己「摸」的。當妳穿上這種衣服，妳會覺得自己整個人被包裹在一個巨大的抱枕裡，這種安全感是任何昂貴珠寶都給不了的。

軟綿又保暖的毛呢西裝外套搭上隨性帽T，舒服自在又保暖。圖/123RF圖庫

3.配色做到「視覺減壓」

低能量穿搭通常拒絕那些高飽和度、看久了會頭暈的飽和色彩。妳會看到大量的「大地色系」、「莫蘭迪色」或者是永恆的「黑白灰」。這些顏色最大的好處就是隨便抓兩件穿在一起都不會出錯。這對能量值低下的早晨來說簡直是救贖，妳不需要動腦去思考配色，閉著眼睛穿都能有一種高質感的和諧。

4.多層次穿搭營造厚實感

低能量穿搭很喜歡用疊穿來營造厚實感。例如在柔軟的睡衣感套裝外面，隨意披上一件長版羊毛大衣，再纏上一條大到可以當被子的圍巾。這種穿法會讓妳產生一種「躲在城堡裡」的心理慰藉。即便外面的世界再混亂、主管的郵件再奪命，只要縮進這層層堆疊的溫柔裡，妳就能保有最後一絲理智。

內搭輕暖的針織衫，套上一件舒服綿柔的長大衣，展現自在的時尚態度。圖/123RF圖庫

5.平底鞋和球鞋才是王道

在低能量的世界裡，高跟鞋是違禁品。妳的腳丫子值得更好的對待。這套穿搭的標配是厚底雲朵拖、極簡平底布鞋，或者是看起來很專業但其實舒服到不行的真皮樂福鞋。重點在於那種「隨時可以原地躺下」的自在感。當妳走路不再需要小心翼翼避開水溝蓋時，妳的靈魂才會真正自由。

格子西裝外套和棉質白T帶來休閒感，配上球鞋表現低能量穿搭的隨性感。圖/123RF圖庫

6.髮型自然隨性

低能量穿搭絕不會搭配那種噴了半罐定型液、一絲不苟的髮型。它最正統的搭配是那種不小心睡出來的自然捲髮。這種「隨手一抓」的隨性感，正是低能量穿搭的點睛之筆。它在告訴全世界：我確實沒怎麼打扮，但我就是長得這麼好看。

高馬尾將頭髮高高束起，露出頸部和臉部的輪廓，這種造型能立即給人一種清爽、活力的感覺。圖/123RF圖庫

7.飾品「點到為止」

既然能量都這麼低了，就別在身上掛那些重得要命的項鍊或大到會撞到耳朵的耳環。可以選擇細細的金屬鍊，或者是一對低調的珍珠耳環。這種點綴像是微弱的星光，不張揚，卻能在妳低頭喝咖啡時，不經意地流露出妳其實還是很有生活質感的細節。

8.實用主義的高級感

這種穿搭通常會配一個超大容量的托特包，大到能裝下筆電、雨傘、甚至是一份備用零食。要的是隨時隨地都有工具可以應對生活，而不是拿著一個連手機都裝不下的小廢包在那裡優雅。

結語

時尚不應該是生活的負擔，而應該是戰友。低能量穿搭的崛起，其實是在告訴我們：承認累了並不可恥。如果今天妳的靈魂不想營業，那就讓衣服幫妳代班。換上一套寬鬆的針織，踩上一雙軟綿綿的鞋，去公園發個呆吧。當妳學會溫柔地對待自己的身體，妳的能量自然會慢慢地、穩穩地回填。

