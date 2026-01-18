掌握3秘訣晉升「燴飯達人」 天然食材代替太白粉勾芡更健康

掌握「天然勾芡」、「根莖先煮」與「熱飯加持」三招關鍵小撇步，就能煮出健康又可口的燴飯。圖：翻攝自農糧署FB

忙碌的上班族或家庭主婦常為晚餐菜色發愁，這時來一盤滑嫩可口的燴飯是絕佳選擇。只需一鍋白飯加上幾樣現成食材，就能快速上菜。為了讓民眾吃得更健康，農業部農糧署特別在臉書分享「燴飯美味祕笈」，強調掌握「天然勾芡」、「根莖先煮」與「熱飯加持」三招關鍵小撇步，就能讓這道家常料理營養大升級。

想要煮出健康又可口的燴飯，食材的處理與下鍋順序是美味的靈魂。農糧署建議，「天然勾芡更健康」，傳統燴飯多使用太白粉勾芡，可改用秋葵、藕粉或金針菇等天然食材代替。調配比例「水：勾芡粉為2：1」，讓質地濃淡適中，減少身體負擔。

廣告 廣告

「掌握食材入鍋順序」也很重要，烹飪時應將較難燉煮的胡蘿蔔、馬鈴薯等根莖類，以及大塊肉類，先煮熟入味。至於葉菜類及海鮮則建議最後再下鍋，以維持鮮甜脆口的最佳口感。

最後一招是「剛出爐白飯口感佳」，美味的關鍵往往在於「溫度」。建議使用剛煮好、濕潤度與溫度較高的白飯，與熱騰騰的燴料結合後，白飯能更完美地吸收湯汁精華，讓美味程度大升級。

燴飯不僅製作方便，更是攝取多樣化蔬菜的好機會。民眾可參考農糧署的分享，將花椰菜、香菇、玉米筍等食材納入菜單中。利用這三招秘訣，不僅能省去外食的油膩，更能在家享受DIY烹飪的樂趣與健康。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

愛玉化身冬日暖心甜點！搭配桂圓、紅棗這樣吃

沒改運還破財！女子迷信網路算命 砸46萬買符咒竟是詐騙