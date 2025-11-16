掌握4大營養原則 強化代謝力

代謝問題已成為台灣全齡人口共同面臨的健康危機，不僅兒童族群需留意新陳代謝健康，四十至六十歲民眾中更有約八十九萬人屬於「代謝警訊」高風險族群。台灣營養基金會董事吳映蓉博士營養師提醒，維持良好代謝力的關鍵在於均衡飲食，建議民眾掌握「好醣、好油、高纖、優質蛋白質」四大飲食原則，持續培養正確營養知識與習慣，才能維持身體代謝功能與提升整體健康。

為幫助民眾維持代謝健康，佳格健康營養研究所攜手台灣營養基金會、長庚科技大學保健營養系，針對一千名二十二至六十五歲辦公商圈民眾，進行「代謝認知與飲食行為調查」，許青雲教授營養師進一步歸納上班族常見的三大代謝NG行為：

一、自認吃得健康，實際外食卻多為高鹽、高油、高糖食物。調查發現，雖有許多民眾認為自己在外食選擇時多選擇健康食物，但其中仍有三成早餐以麵包、吐司為主，這些精緻澱粉膳食纖維不足、營養素較少之餘，更常因搭配高糖果醬或奶油，長期攝取恐導致體脂肪增加。午晚餐則有四成五選擇以便當店餐點（如炸雞腿飯、排骨飯等），另有超過兩成選擇傳統小吃（如滷肉飯、麵攤、蚵仔麵線等）。這些便當店與傳統小吃常以油炸、醬滷、勾芡等方式烹煮，容易攝取過多油脂、鹽分與熱量造成身體負擔。

二、自認健康，卻忽略身體發出的代謝力警訊。自認身體健康的民眾當中，超過三成有出現腰腹部肥胖的狀況。調查也進一步發現，二十二至二十九歲民眾有近四成、三十至三十九歲民眾則有近四成五有腰腹部肥胖狀況，顯現代謝異常是全齡民眾都要留意的健康危機；然而卻有超過七成二十二至三十九歲的民眾認為肥胖、高血糖、高血壓、高膽固醇和高三酸甘油脂等，不會對健康造成威脅，顯示健康警覺心有待提升。

三、不清楚每日飲食指南之六大類食物。調查顯示，雖有近三成民眾完全了解六大類食物，但仍有近七成民眾不清楚國健署每日飲食指南中的全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、乳品類、蔬菜類、水果類以及油脂與堅果種子類等六大類食物。如：玉米、南瓜屬於全榖雜糧類，卻有高達六成民眾誤以為兩者是蔬菜類，顯示民眾在基本營養識能上仍有進步空間。

台灣營養基金會董事吳映蓉博士營養師表示，研究指出均衡飲食有助於提升身體代謝力，也是健康管理的重要解方，提醒民眾可掌握好醣、好油、高纖、優質蛋白質四大飲食原則，有助於維持正常代謝機能。

一、好醣：良好的全榖雜糧類食物包含：燕麥、糙米、玉米、地瓜，能幫助增加膳食纖維、營養素和植化素攝取。

二、好油：油脂建議選擇不飽和脂肪酸的植物性油品，如橄欖油、芥花油、高油酸葵花油，可降低壞的膽固醇（低密度脂蛋白膽固醇）和三酸甘油酯。

三、高纖：攝取足夠膳食纖維則能促進腸道蠕動和維持消化健康，可以多食用蔬菜類、水果類、菇類、藻類及全榖雜糧類等高纖食物。

四、優質蛋白質：來源有豆類（如毛豆、豆漿、豆腐等）、魚/海鮮類、蛋類、肉類（如雞胸肉、豬肉等）、乳製品（如牛乳、優酪乳、起司等），有助於肌肉生長、組織修復以及促進新陳代謝。

同時也攜手餐飲業者將「代謝健康」從概念變成真正能落地的日常選擇。徐兆麟表示，此次合作設計「居家好代謝食譜」，讓民眾能在家中輕鬆實踐代謝友善飲食哲學。