掌握5歲黃金檢查期！ 嘉義市啟動入園散瞳視力篩檢

（記者黃信峯／嘉義報導）嘉義市今（10）日上午於大能力幼兒園啟動首場醫療團隊入幼兒園散瞳視力篩檢活動，由嘉義市政府衛生局長廖育瑋、國民健康署副署長魏璽倫，以及臺灣大學(醫學院眼科部)輔導團隊輔導委員蔡忠斌醫師及教育處科長王得鑑等到場指導與市議員及多家合約眼科醫療院所與多所幼兒園亦到場觀摩。此次接受篩檢的幼童家長也受邀出席，親自參觀篩檢流程，了解學前幼童接受點散瞳視力檢查的必要性與做好視力保健的重要。

圖/嘉義市於大能力幼兒園啟動首場醫療團隊入幼兒園散瞳視力篩檢活動，衛生局長廖育瑋與國民健康署魏璽倫副署長到場觀摩。記者黃信峯翻攝

國民健康署副署長魏璽倫說明，近視是疾病，不只是戴眼鏡的問題；近視的年紀越小，度數增加速度越快，平均每年可能增加100度。若未及時控制，可能進展為高度近視，導致發生早發性白內障、青光眼、視網膜剝離及黃斑部病變，嚴重者甚至有可能造成失明。臨床上以近視50度以上定義為「近視」，而「近視前期」則是視力介於遠視75度到近視50度，其表示幼童的遠視儲備量已不足。依據國健署以往調查發現幼兒園大班近視盛行率9%，國小ㄧ年級增加至19.8%，故學齡前為視力發育及近視防治最關鍵時期。

魏璽倫強調，國健署推動入園散瞳視力篩檢的核心目的，是將眼科專業帶到幼兒園第一線，縮短家長與醫療院所之間的距離，使每位幼兒都有機會在學齡前完成一次標準且專業的屈光檢查，避免因家長忙碌或交通不便而錯失黃金檢查期。散瞳能使驗光結果更準確，有助於找出近視前期、遠視儲備不足、假性近視或早期近視等問題，根據調查推斷，5~6歲學齡前兒童約有50%屬於近視前期，其中5歲近視前期的幼童有19%於6歲會進入近視，6歲則有29.6%於7歲進入近視，突顯推動入園篩檢的急迫性及「近視預防向下扎根」的重要性。

魏璽倫也提及，篩檢計畫能成功的5支柱除了衛生局、教育處及幼兒園外，家長的配合篩檢及轉診，才能延續眼科的照護網，而最重要的是醫護團隊走進幼兒園協助篩檢。本次活動是國民健康署推動「學齡前兒童視力檢查」入園試辦的重要里程碑之一，前期多次聯繫溝通、說明會及既有學齡前視力檢查經驗的基礎上率先啟動示範場次，後續相關執行成果也將作為全國推廣的重要參考。

衛生局長廖育瑋說明，嘉義市在黃敏惠市長及議會支持下，自111年起推動「學齡前兒童護眼愛健康專業視力檢查」已有4年經驗，本市的做法是採由家長帶幼兒至眼科院所接受散瞳檢查。統計至113年共完成3,880人次，結果顯示，近視約占10%、近視前期約占50%、遠視約占40%。透過檢查與遠視儲備觀念推廣，已提升學校與家長的護眼意識，檢查率逐年提升且大班學童近五年近視率亦有逐年下降趨勢。此次配合國健署推動醫療專業入園視力篩檢，可減少家長奔波，也更有效找出「已近視」或「近視前期」的兒童，及早進行預防與治療。廖育瑋局長也提醒家長勿有「度數低沒關係，長大配眼鏡就好」的錯誤觀念，早期篩檢、早期治療，掌握近視防治關鍵期，有效守護兒童視力。

嘉義基督教醫院眼科部蔡忠斌醫師表示，篩檢所使用的是檢查用「短效型散瞳劑」，藥效約4至6小時，安全性高且副作用少。點散瞳劑後1到2小時幼童可能會出現畏光、看近物模糊等情形，可事先向幼童說明眼睛會「霧霧的」，讓幼童有心理準備。檢查後宜安排不需精細手眼動作的活動，如影片欣賞、聽故事、玩積木或大尺寸拼圖；避免書寫、臨摹或使用剪刀等。建議當日可準備遮陽帽或配戴太陽眼鏡，避免強光刺激。若安排於上午檢查，多數幼童於午睡後即可恢復正常。

蔡忠斌醫師亦指出，篩檢目的在於找出「高風險兒童」並早期介入治療。研究發現，近視的危險因子包括：4歲前就學寫字、每天使用3C產品超過1小時、每日戶外活動小於2小時等。若幼童檢查結果正常，建議每年追蹤一次，並建立良好用眼習慣。已近視的幼童應及早治療以減緩度數惡化；若屬近視前期的兒童家長應定期帶至眼科檢查屈光度數，必要時在醫師評估下，可使用低濃度阿托品眼藥水(長效型散瞳劑)，具有減緩近視進展、延緩近視發生的實證效果。

衛生局國民健康科長陳秀玲表示，衛生局以「ㄅㄆㄇ」口訣提醒家長，ㄅ是「別擔心」，檢查是由專業眼科醫師入園篩檢，篩檢方法安全可靠。ㄆ為「配合篩」，建議家長同意並配合篩檢，依篩檢結果協助孩子建立良好用眼習慣並接受必要治療。ㄇ是「帽要戴」，散瞳後可能畏光，建議檢查當天替孩子準備帽子或太陽眼鏡以減少不適。衛生局即日起陸續安排篩檢場次，對於人數少的小型幼兒園，規劃以併校或於社區場館集中辦理方式完成篩檢，相關訊息請參考嘉義市政府衛生局網站或洽詢衛生局國民健康科05-2338066分機513蔡小姐。