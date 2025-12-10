掌握8～14歲成長關鍵期！營養師解析青春期營養需求 「轉大人滴雞精」成父母新選擇
青春期是孩子從兒童轉變為成人的重要過渡期，尤其8至14歲更被視為成長發展的黃金期 。然而，根據最新營養調查顯示，台灣學童普遍面臨課業壓力繁重、作息不規律，加上外食比例攀升，導致營養攝取不均，甚至可能錯失「轉大人」的關鍵時機 。營養師夏子雯指出，若能在這段期間精準補給，將對孩子的成長與體力達到正面幫助，為未來打下更穩定的基礎。
青春期營養需求激增，補對營養掌握成長關鍵
青春期的身體變化會逐漸加快，同時意味著對多項營養素的需求也會隨之提升，雖然此階段需要更完整的營養攝取，但孩子的作息、飲食習慣往往無法滿足每日所需，因此更需要從日常飲食中補足。她說明，蛋白質是建構身體機能的重要基礎；鈣質與維生素D協助骨骼正常發育；鐵質與維生素B群則與能量代謝、學習專注力密切相關。「若長期攝取不足，可能使體能、學習表現及成長曲線都受到影響。」營養師提醒家長，青春期的飲食策略不宜忽視。
值得注意的是，男女生因生理構造差異，營養重點也有所不同。男生活動量通常較大，營養補給應強調「穩健與體力」，需攝取足夠能量以支持高強度的活動與生長；女生則因生理週期變化，著重「溫潤與平衡」，需要調節生理機能，滋補氣色。這種性別差異化的需求，是家長在準備營養品時需考量的重點。
圖/滴雞精品牌芳茲打造轉大人滴雞精，經專業中醫師與營養師雙重把關照顧孩子成長。
傳統燉補費時苦澀，滴雞精結合草本配方成新解方
傳統觀念中，家長常會去中藥房抓帖，利用黨參、黃耆、枸杞等藥材燉湯，希望能幫孩子「轉大人」。這些草本食材含有多醣體、植化素及多種微量元素，能調理體質。然而，傳統燉補費時費工，且中藥味苦澀，孩子接受度普遍不高，往往喝了一兩次就抗拒，成為家長的一大難題。
為改善家長與孩子遇到的困境，各類營養品紛紛推出相應產品，例如滴雞精品牌推出「日月養生轉大人滴雞精」，結合滴雞精與漢方草本配方。滴雞精本身包含小分子蛋白質、總支鏈胺基酸（BCAAs）與膠原蛋白，好吸收且能快速補充體力；搭配漢方草本配方，不僅營養更多元，對於正值發育期、營養需求量大的孩子來說，這種「雙效合一」的方式，能有效支持日常活力與身體組織運作。同時，因應男女生理構造不同，營養需求也不同，特別打造男女生兩款專屬配方，對應各自成長需求。
營養補充是助攻，三大生活關鍵不能少！
「營養補充品雖好，但不能取代良好的生活習慣。」營養師夏子雯提醒，青春期成長的三大支柱是：均衡飲食、充足睡眠、適當運動。除了吃得營養，足夠的睡眠能促進生長激素分泌，適度的伸展運動（如跳繩、籃球）則能刺激成長動能 。
針對挑食、食慾不振或三餐不定的孩子，建議採「重點補給」策略。正餐應盡量包含主食與蛋白質，若吃不下，可利用牛奶、優格、豆漿作為輔助；水果則選擇口感友善的香蕉、蘋果。在此基礎上，適時搭配滴雞精等營養補充品，填補飲食缺口。
破解性早熟迷思，專家傳授挑選 3 大原則
許多家長擔心「現在給孩子吃補，會不會造成性早熟？」營養師澄清，重點不在於「能不能補」，而是「補了什麼」。她指出，含荷爾蒙、不明藥物成分或高糖高熱量的食品才可能帶來負擔，成分單純、安全的營養補給品並不會造成性早熟。「補得對才重要！」她強調，挑選成長營養品時，可掌握三大原則：
成分安心：成分單純，無過多人工添加物。
合法檢驗：產品通過SGS等第三方檢驗，確認無防腐劑、無藥物殘留、無塑化劑及重金屬。
選擇信任廠牌：品質透明、來源清楚，才能補得安心。
以芳茲轉大人滴雞精為例，通過多項SGS檢驗，成分單純、無藥物殘留，讓家長在孩子青春期階段補得安心、喝得放心。
把握最佳時機，為孩子奠定健康基礎
營養師夏子雯表示，若孩子出現食慾下降、活動量減少，或生長曲線未如預期上升，家長可留意是否需要調整日常飲食，適度補充足夠的蛋白質與關鍵營養素。她建議，選擇成分單純、風味溫和、無腥味的補充品，更容易讓青春期孩子願意長期飲用，有助維持每天所需的基本營養。例如轉大人滴雞精，成分單純口感好喝無腥味，最佳飲用時機為早上空腹（吸收率佳）或晚餐前；若腸胃敏感者，則可改為飯後飲用。
現代的補給方式更加便利，常溫保存、撕開即飲的設計，讓忙碌的家長必再花大把時間熬煮，孩子也更容易持續補充到所需營養。透過科學化的營養補充，搭配良好的生活作息，陪伴孩子迎接青春期裡最關鍵的成長階段。

本文授權轉載自《優活健康網》
