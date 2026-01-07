掌握AI賽道！輝達前副總裁邱麗孟 入教中原EMBA

【記者羅伯特/綜合報導】中原大學EMBA今年正式聘請前輝達（NVIDIA）全球副總裁暨台灣區總經理、前台灣微軟總經理、以及奇異（GE）醫療中國區行銷長邱麗孟，擔任中原大學企業管理學系兼任講座教授，為EMBA企管碩士在職專班注入國際級實務能量。

邱麗孟為中原大學校友，從企業領袖退休後，以回饋母校之心受邀擔任企業管理學系碩士在職專班講座，將其在輝達（NVIDIA）、微軟及GE醫療等企業的經營視野與領導實務融入課程，為中原大學EMBA一貫強調的「理論與實務並重」、「領導前瞻」與「掌握產業脈動」的教學特色，注入強大力量。

圖說: 前輝達NVIDIA全球副總裁邱麗孟教授｜從全球視野引領科技與市場，洞察企業策略全局，圖/文：中原大學

中原大學EMBA長期以來深受在職人士肯定，除通過全球商管教育最高標準之一的AACSB國際認證，與世界頂尖商管教育接軌外，亦多年榮獲國際、教育部及經濟部多項評比肯定，並獲得「企業最愛大學」、「校友高薪私校第一」等榮譽。中原大學創校以來累積超過十三萬名校友，遍布企業與政府體系，形成堅實而廣泛的校友網絡，成為學員進修與職涯發展的重要資源。

此外，中原大學「領導創新與博雅碩士在職專班」亦以培養具前瞻視野的領導人才為目標，課程設計不僅著重個人成長，更引導學生以創新思維面對複雜挑戰，學習凝聚團隊共識，發揮領導影響力。學程跳脫傳統管理課程框架，從人文素養、邏輯反思到經營實務應用，培養領導者在關鍵時刻勇於求變、帶領組織前行的能力。

中原大學企業管理學系碩士在職專班（EMBA），及「領導創新與博雅碩士在職專班」，為企業經營者、中高階管理者及企業二代接班人進修的理想選擇。凡大學畢業一年以上、立志成為企業與組織管理菁英者，皆可報考。

中原大學企管系碩專班招生報名期間自114年12月22日(一)至115年1月19日(一)截止。

有關詳情請洽詢03-2655107林小姐、03-2655052陳小姐；更多詳情：https://user226061.pse.is/8bq96z