掌摑台南亞太棒球場工讀生 男欲調解被拒遭判刑3月

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（中央社記者張榮祥台南10日電）蔣姓男子3月29日在台南亞太棒球場觀看職棒比賽，涉嫌辱罵及掌摑工讀生蔡姓男子，遭台南地檢署起訴，蔣男欲調解被拒，台南地方法院判刑3個月，全案可上訴。

台南地院今天指出，蔣男3月29日晚上7時30分在亞太棒球場成棒主球場3樓3壘側電梯公開場所，因和蔡姓工讀生發生糾紛，心生不滿，謾罵及打對方1巴掌，造成蔡男左臉挫傷併頭暈及左口腔黏膜擦傷等傷害。

台南地院認定蔣男犯刑法傷害罪及加重公然侮辱罪，從重論以傷害罪。蔣男顯然欠缺自我情緒管理能力，態度乖張，行為暴戾，又有暴力犯罪前科，蔣男雖坦承犯行，但請求調解被拒。

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因此，台南地院判處蔣男有期徒刑3個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日，全案可上訴。

蔣男掌摑工讀生，適逢亞太國際棒球訓練中心成棒主球場啟用後首場中職例行賽，掀起議論。中華職業棒球大聯盟將蔣男列為球場黑名單，禁止再入場觀賽；蔣男任職的幸福家不動產，也終止聘僱關係。（編輯：張雅淨）1150610