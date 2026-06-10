掌摑球場工讀生！房仲男遭解雇、列球場黑名單 法院判決結果出爐

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[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

台南亞太國際棒球場今年3月29日發生一起球迷與工作人員衝突事件，49歲蔣姓男子因不滿離場動線指引，情緒失控當場出手掌摑20歲蔡姓工讀生，造成對方臉部挫傷與頭暈，引發輿論撻伐。檢方偵辦後依傷害罪起訴，日前法院判處蔣男3個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

49歲蔣姓男子因不滿離場動線指引，情緒失控當場出手掌摑20歲蔡姓工讀生，造成對方臉部挫傷與頭暈。（圖／資料照）

事件發生於今年3月29日晚間7時許，蔣男於台南亞太棒球場成棒主球場3樓3壘側電梯口，疑因不滿離場動線管制，當眾對工讀生咆哮「你是在靠北喔」，隨後情緒失控動手掌摑對方，導致蔡姓工讀生左臉挫傷、頭暈及口腔黏膜擦傷。

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現場畫面事後被周遭民眾拍下並上傳網路，引發外界譁然。蔣男任職的房仲公司也迅速切割，宣布將其解聘。中華職棒聯盟則發表聲明，正式將蔣男列入球場黑名單，終身禁止進入球場觀賽。外界也翻出蔣男過去多起暴力糾紛紀錄，包括因行車糾紛與超車爭執動手傷人，相關案件曾分別遭判拘役25日、4月有期徒刑。

掌摑工讀生全案則移送台南地檢署，檢方於5月初依傷害罪提起公訴。台南地院審理，蔣男顯然欠缺自我情緒管理能力，態度乖張、行為暴戾，其行為已影響在場不特定民眾對於社會治安與法和平性信賴。不過考量其犯後坦承犯行，且請求調解，因告訴人不願調解致未能賠償，加上有暴力犯罪前科、需扶養2名子女及目前接受心理諮商等，最終依傷害罪判處3個月有期徒刑，得易科罰金，全案可上訴。

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