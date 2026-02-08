掌權就處決！金正恩接班布局曝光 他預言：北韓恐出現巨變

現年42歲的北韓領導人金正恩，傳出正在積極部署接班計畫。（資料圖／美聯社）





現年42歲的北韓領導人金正恩，傳出正在積極部署接班計畫，其胞妹金與正將成為掌握實權的過渡領導人，直到金正恩的愛女金主愛成年並做好接班準備。「北韓領導觀察」（NK Leadership Watch）創辦人麥登（Michael Madden）警告，金與正手段比金正恩更加殘忍，若接掌政權，上任首日就會進行政治清洗，處決或撤換任何被她視為不忠的官員，而北韓權力結構在未來10年內，可能出現巨大變化。

據《太陽報》報導，麥登指出，作為金正恩的親密心腹與勞動黨高層，金與正深受前領導人金正日強硬派親信的影響，已具備隨時接掌最高權力並震懾菁英階層的政治影響力。金與正若接掌政權，其統治手段恐比其兄更為殘酷，並預測其上台首日便可能進行政治清洗，透過「殺雞儆猴」的方式迅速處決或撤換任何被視為不忠的高官，以樹立絕對權威。

報導指出，不過金與正的鐵腕統治被視為「替金主愛鋪路」的過渡階段，南韓情報單位與觀察家指出，金正恩近年頻繁帶著十多歲的女兒出席飛彈試射等重大國務場合，意在向內外確立其「指定接班人」的地位。麥登分析，金與正將扮演「攝政王」的角色，主要責任是在金主愛具備足夠年資與能力之前，確保政權穩固並消除潛在反對勢力，這也意味著若金主愛順利繼位，將成為北韓史上首位女性最高領導人。

報導透露，金正恩屢傳健康出狀況，外界推測這項接班布局是為了應對任何突發狀況。麥登認為，北韓權力結構在未來10年內可能出現巨大變化，並預計2030年代將是權力正式交接的關鍵期。金氏家族自1948年建國以來實行三代世襲，此次金正恩將權力核心鎖定於女兒金主愛，並由妹妹金與正強力護航，顯示其意圖透過雙重保險，確保家族王朝能世世代代延續下去。

