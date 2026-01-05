掌權最多10年或2屆 馬來西亞首相安華提案限制任期

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

馬來西亞首相安華今（5）日宣布改革措施，除了提案限制首相任期不能超過十年外，也推出補助計畫，預計向2200萬名18歲以上國民發放100令吉（相當於新台幣770元）補助金。

馬來西亞首相安華今（5）日宣布改革措施，提案限制首相任期不能超過十年。（圖／美聯社）

根據《星洲網》、《海峽時報》報導，安華今日召開內閣會議向公部門職員發表2026新年演說，提到任何職位都應有任期限制，首相也不例外，「我們將提呈一項法案，把首相任期限制為10年，或是兩屆」。此改革正值安華政府民意支持度下滑的時機點，安華領導的希盟在2025年11月的沙巴州選舉中慘敗，僅斬獲1席，其盟友民主行動黨席位更是掛零。

除了政治改革之外，安華也公布多項補助生活開銷及關切中小企業的措施。他表示，新一輪100令吉補助金將於2月9日發放，對象是2200萬名18歲以上的馬來西亞公民，以應付即將到來的農曆新年及齋戒月前的生活開銷。安華也說，政府決定對年營業額100萬至500萬令吉企業，延長電子發票過渡期至2027年1月1日為止，以此回應中小企業對於成本提高的擔憂。

最後，安華政府也預計將華文小學設施升級基金提高至8000萬令吉，同時對淡米爾語學校額外撥款5000萬令吉。

