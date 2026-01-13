掌海基會 蘇嘉全：不會窒礙難行

總統府13日宣布，賴清德總統任命台日關係協會會長蘇嘉全（左）出任海基會董事長。（本報資料照片）

吳豊山去年底離任後，財團法人海峽交流基金會董事長一職已懸缺近半個月，總統府13日宣布，賴清德總統任命台日關係協會會長蘇嘉全出任海基會董事長。面對如今兩岸關係氛圍「不佳」，未來如何克服？蘇嘉全接受本報記者訪問時強調，海基會對在大陸遇到問題的台商、人民等，善盡輔導或服務工作，目前都有規範可循，不會有窒礙難行的問題。

至於台日關係協會會長遺缺，雖尚未宣布人選，但已確定由前駐日代表謝長廷接任。

日前海基會例行記者會提到，懸缺的董事長一職，待陸委會公布人事案後，就會召開臨時董監事會完備程序。今年台商春節聯誼正在籌備，依過往經驗，活動規模約350人，因此外界推估，蘇嘉全人事案可望在台商春節聯誼會前通過。

蘇嘉全昨晚接受本報記者詢問，兩岸目前交流「氛圍不佳」，接任海基會董事長後要如何克服？他表示，海基會組織章程載明，主要就是把兩岸人民事務性工作做好，與大陸來往的人民、台商、企業等，若在中國大陸遇到什麼問題，海基會要善盡輔導或服務的工作，因為這些都有規範可依循，不會有窒礙難行之處。

至於兩岸高度敏感問題，政策是由陸委會主導，一旦方向確定，海基會就依循方向執行。

總統府發言人郭雅慧昨指出，蘇嘉全歷任國民大會代表、立法委員、屏東縣長、內政部長、行政院農業委員會主任委員、立法院長、總統府祕書長、台灣日本關係協會會長等職務，歷練完整，在立法院長任內大力推動國會外交有成，擔任台日關係協會會長更為台日友誼鞏固堅實基礎；總統借重蘇豐富政治歷練與國際事務交流經驗，期待在蘇帶領下持續強化海基會會務，推進兩岸正面健康交流。