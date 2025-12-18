掌海基會1年 吳豊山：欣然同意讓賢

海基會今天(18日)舉行第12屆董監事第9次聯席會議，董事長吳豊山致詞表示，賴清德總統上週五約見徵詢他對海基會人事意見，「因為都說下台背影要漂亮，所以本人當即欣然同意讓賢」，並說自己工作至12月31日下台一鞠躬。

吳豊山在2024年11月4日的第12屆董監事第5次聯席會議時，被推選為海基會董事長。

吳豊山說明上任後希望恢復兩岸對話的工作內容，他自定義的第一階段是要求對岸說清楚「中華民國在九二共識中的位置」，但對岸僅回答「九二共識」就是「異中求同、擱置爭議」，未能說清楚中華民國的位置。

廣告 廣告

第二階段是他透過私下熱心管道，建議與對岸海協會長張志軍會面，釐清九二共識爭議，並共商和平發展方略；不過傳話的管道回覆表示，對岸可以理解他用心良苦，但九二共識沒有再釐清必要；後來又有管道傳話說若不要九二共識，應請我方提出新共識，而他曾為此多方努力，可是不得要領。

吳豊山定義的第三階段，是今年7月傳訊海協會說他規劃率團前往東莞、昆山探訪台商及台商子女學校，但海協會至今已讀不回。

吳豊山透露，根據海基會紀錄，自2016年迄今，海協會已讀不回案件累積超過1萬件。

吳豊山另說明對「維持分立現狀」等兩岸問題的看法，並提出他的逆耳忠言，強調戰爭是應該避免、也絕對可以避免的人類大患，吳豊山盼望兩岸糾葛所涉各方，都能認知「和睦」才是兩岸之間最高貴的政治情操，進而人民至上、和平至上、交流對話至上；然後再攜手，窮盡智慧，徐圖整合，共創雙贏，以臻長治久安。