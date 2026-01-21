掌舵大同5個月，張榮華談驚奇之旅！「華流教父」成百年老店新共主，親揭轉型藍圖
去年5月，媒體大亨張榮華入主百年大同集團，被外界形容踩入「水很深」的坑，面對工程會停權、巨額賠償與資產沉痾，他如何帶領老店起飛？
1月13日，老牌重電大廠大同成功切入Meta超級資料中心供應鏈的消息曝光，股價直奔35.65元，漲停板跳動的走勢像火焰般吸引投資人的目光。隔天盤中最高觸及39.1元，刷新兩個半月來的新高，成交量更迸出逾21萬張，高居台股第二，僅次於友達。
股價迎來春風，就像為大同新任董事長張榮華鋪出一條漂亮的紅地毯，為這家百年老店帶來新期待。然而，若仔細看，紅毯下的地板斑駁、裂縫縱橫，灰塵與磨損痕跡鑿鑿，都提醒著他，這條改革之路絕非坦途。
▲大同新任董事長張榮華深信，目前深陷谷底的大同，將迎來倍數的成長。（攝影／吳東岳）
跨界》媒體大亨掌機電大廠
今年108歲的大同，曾是台灣工業象徵，但創辦人長子林蔚山、媳婦林郭文艷2020年失去經營權後，接手的市場派經營團隊數度更迭。5年間，從前董座林文淵、前總經理湯政仁起算，大同總計換過三任董事長、五任總經理。
「講到大同，誰不知道水很深？」一名重電業者直言。這個外人不敢輕易踩入的坑，2025年8月，又再度迎來了一張全新面孔——三立董事長張榮華。
70歲的張榮華是媒體大亨。早年靠著自製本土連續劇，讓三立站穩本土電視台收視龍頭；接著又推動原創偶像劇，成就「華流教父」稱號，如今卻一頭栽進以電鍋、冰箱聞名、坐擁龐大資產，營運命運多舛的大同。
「這就是一趟意外之旅！」張榮華接受《今周刊》專訪時不諱言，此次入主大同並非預謀，也未事先做足了評估，而是剛好機緣巧合。他更自承，「原先對大同真的不了解。」
但對機電外行的他之所以敢縱身一躍，還是跟影視產業低迷有關。有線電視收視戶數直直落，廣告收入日益下滑，都讓張榮華「體感」影視傳媒的寒流來了，促使他迫切地想為集團找新出路。
近年來，三立集團積極擴張版圖，張榮華左右開弓，一手投資土地，一手布局綠能產業。2019年，他以三立影城名義買下埔心牧場，當時的財務長評估，若變更為工業用地，賣掉可以賺兩倍以上，事隔六年，土地增值更高了。
而他以個人及三立電視名義，參與三地開發旗下的三地能源；此外，透過三立轉投資的盧米埃電影，參與儲能電池模組為主業的天宇私募認購。這些都是尋求轉型的產物。
連三立電視今年1月中也辦理現增，每股溢價兩百元，募資12億元，張榮華透露，將用來「升級軟硬體設備並加大策略性投資」。
「轉型必須往上走、往未來走，而不是往下走。」為了崢嶸而上，他舉自己過去從錄影帶批發跨足節目製作，再進入有線電視為例，每一次轉型都是向上與延伸未來。如今，影視傳媒市場今非昔比，他需要新的投資標的，作為轉型契機。
正巧，時任大同董事長王光祥也因資金壓力，有意減碼大同，在友人穿針引線下，張榮華、靖天集團總裁陸醒華、王光祥會面餐敘，王光祥開口便問張榮華、陸醒華，「有沒有興趣投資大同？」
整頓》終結共治 搞定董事會
張榮華隨即交辦三立投資部門進行評估。投資團隊給出的結論是，大同股價若落在36、37元，可以考慮投資；張榮華也認為，百年大同有一定根基，「只是缺乏用心經營。」
最後，張榮華經由王光祥盤後轉帳，部分市場買進，與陸醒華一起成為大同新股東；同時期，蔣東濬、吳振隆則陸續出清持股，退出大同，經過這一番股權洗牌之後，已逐漸形成「王退、張進」的局面。
去年8月，枱面上持股6％的張榮華在大同大股東鄭文逸的支持下，接掌董座，正式開啟他口中「意外」，實則充滿驚奇的事業新旅程。
大同董座陣亡率之高市場皆知，為了避免重蹈覆轍，提高勝率，張榮華做了三件事。
首先，過去市場派因利益結合，取得經營權後，股東們開始割分領地、各擁地盤，公司演變成多頭馬車運作。張榮華透露，決定接任前，就喊出「不要共治，只要共識。」他強調，「若無法做到一條鞭，還要『你切一塊肉、我切一塊肉』，那我不如當投資人就好。」
2025年底，大同舉行改選，6董3獨董中，在鄭文逸支持下，前三立新聞部經理許良源、前東森媒體控股執行董事黃寶慧、王光祥女兒王雅萱分別擔任董事，新股東陸醒華取得一席、張榮華兩席，由張榮華接掌大同，並接連接下精英電腦、大同資產管理、大世科四大董座職位，正式終結共治時代。
除了集團重要事業體董座定於一尊，重要事業總經理、新獨董也讓人耳目一新。
張榮華延攬前東元總經理張松鑌接掌大同總經理、任命左昭德為大同資產開發副董兼執行長，成為左膀右臂；更找來嫻熟財務、綠電產業的前台泥總經理李鐘培、AI科技產業底蘊深厚的前工程會副主委葉哲良，以及法律見長的前新光銀行資深副總經理陳建成擔任獨董，協助張榮華衝刺布局。
儘管經營團隊整頓底定，大同展現出新氣象，但張榮華面對的挑戰依舊很多。
大同經營階層來來去去，導致管理無法落實貫徹，基層員工難免怠惰，最直接的效應，就反映在標案執行效率與履約表現上。
包袱》標案停權 華映案慘賠
翻開工程會統計資料，大同近十年涉及爭議的政府採購標案超過20件，2025年中，工程會認定大同的兩件內政部移民署陳年標案，違反《政府採購法》，大同遭停權，禁止參與投標3年。一名工程會人員私下直言，大同是標案執行中的「落後生」，業務戰線開太廣，工程延誤爭議向來層出不窮。
除了停權造成的巨大衝擊外，2025年12月，大同子公司華映（CPT）在中國的業績承諾補償糾紛，終審判決出爐，須負連帶賠償責任約131億元，對大同淨值勢必是重大侵蝕。張榮華表示，會依台灣法律阻止該判決在台執行。他並強調，該判決不會影響公司正常營運。
去年大同營收突破503億元，創下近6年新高，但沒土地開發挹注，本業獲利打回原形，前三季淨利僅13.8億元，每股稅後純益（EPS）0.65元。
放眼今年，大同籠罩在停權、華映案陰霾下，推案也無法在今年入帳，總銷160億元的「大同莊園」最快要到2027年才能完工認列，總銷兩百億元的中和捷運聯開案「大同新紀元」，則要到2028、2029年，張榮華接任董座第一年，大同業績要飛騰而上，還須從它處著手。
對市場而言，大同坐擁46萬坪土地，資產開發的潛在利多，具有想像空間。張榮華也深諳其中滋味，5個月來，他展開土地巡視之旅，對桃園大園17萬坪土地印象最深，忍不住讚道「土地面積完整方正，是極漂亮的一塊地」，未來有望整合重電與系統兩大優勢，打造AI資料中心。最有開發利益的大同總部，因土地持有與大同大學你儂我儂，開發路長，張榮華必須以時間換取空間，急不得。
要彎道超車，勢必回歸生產事業，雖然2026年獲利數字未必好看，張榮華眼中卻看到新機會，並已經瞄準目標，射出改革三箭。
▲張榮華將三立的傳統帶進大同，目前已舉行三次KPI會議。（圖／大同提供）
▲張榮華上任後曾開車繞桃園大園廠土地一圈，並感嘆該地是塊「寶地」。（圖／大同提供）
改革》打組合拳 進軍AI
1月初，他成立大同全球營運總部，由十名精英組成，這群人不僅具備國際視野與人脈，還熟稔法律與財務評估，負責整合大同海外單位。例如，已在美國洛杉磯經營37年的美國大同，過去僅提供馬達銷售的刻板模式，張榮華要求，未來須升級為系統解決方案的供應者，積極搶攻美國電網升級與資料中心（AIDC）建設商機；此外，也將透過尋找合適的併購標的，加速擴張國際市場。
國內業務則聚焦在尋求與重電、綠能及資訊產業的同業合作，「就像東元與鴻海結盟的模式。」他的策略很明確：找一個互補夥伴，彌補產品或技術上的缺口，強強聯手，在國內外市場打出自己的組合拳，據了解，將鎖定高壓直流電設備尋求合作。
第三支箭則是瞄準「AI列車」。大同切入Meta位於美國路易斯安那州Hyperion超級資料中心綠能變電器供應鏈，獲得市場掌聲，但張榮華透露，大同本來就與美國電力設備開發商GIS有所接觸，而GIS是美國多家重量級AI與數據中心的電力服務提供者，只要打進去，商機唾手可得，他上任就要求加速，果然盯出成績。
不過，不具名的國內重電高層也提醒，「美國變壓器訂單熱得很，第一、二階大廠訂單幾乎滿載，只要能承諾交期，新進廠商很容易取得訂單。」但考驗在於後續如何穩定產能、如期交貨，才能真正站穩Meta供應鏈。否則，稍有差池就功虧一簣。
可以想見，這正是張松鑌重要任務之一，他來之後加速設備於北美認證，「我們只是在台灣停權，但海外沒有。」除了美國外，大同也已打入日本10家電力公司，目標今年重電訂單增加5成。
▲張榮華（左）找來前東元總經理張松鑌（右）擔任大同新任總經理，在海外布局上已頗具進展。（圖／大同提供）
治軍》KPI大會盯緊業務
張榮華深知，要讓大同這頭大象飛起來要有非常手段，採訪隔天，大同舉行2026年首次召開的「KPI大會」。這是他從三立帶來的管理傳統：來自各事業單位60名高階主管全部出席報告；他攤開流程表，其中20位報告者每人有15分鐘，時間一到便自動消音，「如果你連時間都管理不了，怎麼管理一個部門？」
接著是5分鐘問答，由張榮華親自提問，以此了解各部門的營運實況。透過這樣的會議，張榮華要讓部門主管能瞭解大同經營方向、業務進度也無所遁形，上緊發條，讓大同真的動起來。
大同46萬坪土地是引發市場派覬覦的重要資產，不可諱言，土地絕對是當初吸引張榮華的重點。
但張榮華上任5個月，盤點土地資產現況後發現，大同的土地管理效益不彰，「只要租出去就好」，譬如基隆的貨櫃場租給廠商做倉儲，每坪租金僅收兩百元，但若改為廠辦，租金便能提升至每坪兩千元以上。他也計畫在自有廠房增建兩層樓，將小型設備上移，減少地板負重需求，節省土地面積，進一步活化空間。「我希望讓每一塊資產都發揮最大效益。」張榮華強調。
除了開源，「我進來後應該也擋掉滿多錢的！」「這些雜七雜八的錢省下來，毛利就會起來！」張榮華對節流也念茲在茲，認為大同預算控管過於鬆散。最近他就發現，印尼碳權投資案並非是買下整座山來種樹，而是一塊地，甚至買家還不確定，於是果斷喊卡。
針對公司過去常見的標案賠款問題，張榮華更祭出手段，降低延遲交貨的風險。實際操盤營運的張松鑌透露，未來新案件在備標階段，就會對成本、時程、工法及承商配合度做完整評估，確定沒問題才會投標。
有了全新的經營藍圖，心思細膩的張榮華也不忘關懷員工。他深信，除了要端出具體業績，從工作環境入手改善，員工更有感。他親自巡視員工餐廳，要求不合格的攤位撤出；增加女生廁所數量，將蹲式改為坐式；甚至親自操刀上任的第一個尾牙節目與流程；連原本藏在「陰森森」樹叢後的大門，他也透過整理路樹、認養公園，要讓大同看起來不一樣。
採訪最後，張榮華帶領記者走到大同門口，比畫著下半年起陸續落成的全新會客室和展示間，預告「大同科技寶寶」即將問世，又指著門外的撫順公園，分享改造計畫，希望未來成為員工野餐和放鬆的寶地。
「有些公司已經到天花板了，大同不是。」在張榮華眼中，深陷谷底的大同，只要走對方向，成長將是倍數的。
從一根漲停板開始，這場翻轉百年企業的魔王挑戰，才正要展開。
更多今周刊文章
10萬滾出10億！麻醉科醫師38歲提早退休，49歲腸癌末期、剩不到1年壽命，留給女兒終身受益的3個股票投資技巧
1月發錢了！勞退、勞保年金、國民年金...勞保局18筆給付領到月底，「這群人」一次入帳近4萬
跑步8個月狂瘦17公斤、血壓藥剩1/3！68歲超馬醫師嬤：糖尿病、高血壓更要動，慢跑「這時間」燃脂效果最好
其他人也在看
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 81
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 5
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 56
拚搏一輩子！ 媽退休想「以房養老」 兒女跳腳急阻擋：那我們繼承什麼
「以房養老」是近期流行的話題，即使年紀大了手上沒有現金，也可以將房子抵押給銀行，銀行按月給錢作為養老金。律師蘇家宏分享，有一位媽媽退休後的願望很簡單，在自己家裡有尊嚴地變老，也不想給子女添麻煩，於是就想「以房養老」，沒想到卻遭子女強烈的反對。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 45
賴清德早已中計？拒赴立院說明彈劾案 黃揚明：在野黨要的東西拿到了
藍白在立法院提出針對總統賴清德的彈劾案，邀請21日、22日赴立院說明，總統府今（20）日正式回函，表示立法院並無直接向總統問責之權，亦不得課予憲法未明定之義務，總統將不予列席。對此，媒體人黃揚明直言，在野黨要的，本來就只是能拿來當相罵本的「這一句話」。國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌在去年12月領銜提案彈劾賴清德，根據立法院彈劾案日程，立法院將於21......風傳媒 ・ 2 小時前 ・ 97
一表還原台灣「啃老血案」弒親地圖 爸媽一行為恐成催命符
新北市蘆洲區一對經營蔥油餅攤的67歲廖姓與75歲許姓夫妻，疑因金錢問題遭36歲啃老族兒子殺害。回顧近5年各縣市弒親案件，這類由「經濟依賴」演變成血案的悲劇早已不是首例。根據警方統計，弒親者與被害者的關係多為直系親屬，糾紛導火線往往與金錢索求、長期失業產生的口角有關。鏡報 ・ 1 天前 ・ 317
阿蘇火山觀光直升機失聯前 2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光
日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生觀光直升機失聯事件。消防部門於上午接獲乘客智慧型手機自動發出的「撞擊通知」後，隨即確認一架載有兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛的直升機失聯，目前相關單位正鎖定火山口周邊展開緊急搜救，而台灣遊客的身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 36
自稱福建省金門人挨批！陳玉珍搬「蔡英文金句」回擊 金門鄉親怒轟惡劣
國民黨立委陳玉珍日前自稱是「福建金門人」而非「台灣人」，引發輿論批評，19日她再強調這樣回答不是挑釁也不是標新立異，而是身為金門人，對自己身分的誠實說明，也是完全依照憲法的清楚說明，更搬出前總統蔡英文一句「沒有人應該為了自己的認同道歉」回擊。不過陳玉珍發言網友不買單，連金門人都怒了留言痛斥「不要把金門鄉親與您綁定」、「你這樣做很惡劣」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 197
曹西平生前已布局遺產？千萬房產「早過戶給乾兒子」金額超貼心
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平去年底猝逝，他曾心寒透露與親人不合，更揚言要立好遺囑，「把遺產都留給乾兒子」、「一毛不給姓曹的」；不過他在法律上未收養乾兒子，手足可能透過民法「特留分」獲得部分遺產。不過有最新消息指出，其實曹西平早已佈局，相關不動產交易紀錄指出，他生前價值千萬的住所過戶給乾兒子Jeremy，房產專家看到金額也直言，「顯示出曹西平的貼心」。民視 ・ 3 小時前 ・ 9
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 28
不只貴！國旅沒落「1真相」曝光 苦苓重砲轟「沒心留客」：誰還想再來
國旅為何「一落千丈」？作家苦苓近日在社群平台發文直指，國旅沒落的關鍵，並不只是價格問題，而是「沒有真正用心留住旅客」。他以台灣與日本多個案例對照指出，若景點只停留在拍照打卡，缺乏能讓人停留、消費與回訪的內容，觀光自然難以長久。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 62
獨家／民進黨桃園市長人選出爐了！傳1月底將徵召提名「他」挑戰張善政
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會持續布局2026年選戰，而六都之中僅剩台北市、桃園市尚未確定名單，其中在桃園市長參選人部分，不分區綠委王義川、總統府副秘書長何志偉皆為外界點名的熱門人選。對此，《民視》掌握最新消息，民進黨將在1月底徵召提名「他」出戰現任國民黨籍桃園市長張善政，相關內容也隨之曝光。民視 ・ 1 天前 ・ 259
認國民黨恐難攻下高雄！陳揮文曝柯志恩最大阻礙：因「這事」陷苦戰
隨著民進黨拍板由立委賴瑞隆出線，對決國民黨立委柯志恩，本就備受關注的高雄市長之爭正式拉開帷幕；《ETtoday民調雲》最新民調顯示，柯志恩以44.0％支持度領先37.7%的賴瑞隆6.3個百分點，令藍營支持者大為振奮，但資深媒體人陳揮文仍坦言「哪有可能好選」，斷言柯志恩將面對的必定是場苦戰。「這哪有可能好選」，陳揮文在《新聞大白話》節目中指出，2022年的高雄......風傳媒 ・ 17 小時前 ・ 144
Yahoo《車的試煉》高難度關卡打造無限開車地獄 大魔王竟是沈玉琳的泊車小妹？
「聽說最近有一個新節目是考驗車技的！」擁有十年駕駛經驗的啦啦隊女神禾羽，帶著滿滿自信甚至自備了履歷表，準備應徵Yahoo新節目《車的試煉》主持人。「依照我開車十年的老經驗，我覺得這個主持人就是非我莫屬了！」禾羽自信地說，「而且你看，放眼看過去能找到這麼會開車的女生也不多了，甚至還長得漂亮！」Yahoo奇摩汽車機車 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
謝步智觀點》歐洲美國「離婚」中! 川普併格陵蘭恐只是幌子 真正目的是「這個」…
[Newtalk新聞] 美國總統川普 2.0 上台之初，講了要把加拿大、格陵蘭和巴拿馬運河放入他的「購物車」併入美國版圖，剛開始，大家都認為他在說笑，除了惹來當事國的抗議外，沒太多人把他當一回事。 直到他對全球大徵稅，搞到世界經濟大亂，還在今年初入侵了委內瑞拉，抓走了人家的總統馬杜洛，各國才被嚇到，驚覺他是認真的。 尤其是在抓了馬杜洛後，川普又嗆聲說要併吞格陵蘭，這引起了歐洲國家極大的憤怒，甚至舉行聯合軍演，表態要保護丹麥的主權完整。 要知道，格陵蘭是丹麥地的屬地，丹麥是北約的一員，美國更是北約的老大。依據北約憲章第五條，同盟國有共同防禦的義務。現在，同屬「盟邦」的老大突然要吞併其中小弟的家產，其他成員國該「共同防禦」誰呢? 針對美國川普政府試圖掌握格陵蘭一事，多個歐洲國家派遣部隊前往格陵蘭舉行聯合演習，試圖保衛格陵蘭的主權。 圖：翻攝自 騰訊網 包明說 川普要「強娶」格陵蘭，可來文的、也可來武的。文的就是花錢買，只要價錢合理，雙方你情我願，大家都沒話說；武的就是派軍隊，那可就麻煩大了。 北約一旦鬧內鬨，自己人打自己人，鬧事的又是老大，沒人可以制止，那這個維護歐洲安全的組織就會土崩瓦解新頭殼 ・ 10 小時前 ・ 52
強烈冷氣團發威！今晚全台急凍「最劇烈時段」曝光 體感會更冷
今（20）日隨著強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷，清晨北部及宜蘭低溫約14至16度，中南部及花東16至18度，白天北部及宜蘭高溫只有15至17度，且到了晚上，各地溫度會進一步下降。對此，氣象粉專也示警，冷空氣最劇烈時段還沒到。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 3
拜會挺憲派議長議員但「拒簽協議」 陳亭妃破冰之行觸礁
民進黨台南市長初選勝出的立委陳亭妃，20日拜會挺憲派的議長邱莉莉，20多位挺憲派議員也陪同出席，雙方密室會談45分鐘後，陳亭妃丟下一句「OK啦！」即離去，邱莉莉則對陳亭妃沒有簽署由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，表示遺憾。由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，包括：一、秉持民進黨創黨40周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割。二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三、大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。民進黨團總召李宗翰說，今天是為了民進黨團結的拜會行程，會談過程中，陳亭妃承諾黨團自主產生議長，但很可惜有23位議員連署簽名的書面聲明，她並沒有簽署，讓我們感到遺憾。邱莉莉說，陳亭妃非常誠意地來拜訪，但很遺憾沒有完全達成共識。在選舉過程中，很多市民朋友的問題，我們也希望能夠透過此次的連署，讓社會大眾比較清楚一點，但陳亭妃除了部分口頭承諾外，並沒有連署聲明。陳亭妃則強調，將安排時間正式拜會民進黨團，台南一定要贏、議員「全壘打」。更多新聞推薦台灣好新聞 ・ 20 小時前 ・ 95
28歲女血糖正常被警告「恐得糖尿病」！專家揭「關鍵元凶」 一堆人中鏢
夏子雯-貼近你生活的營養師分享，近期門診看了兩位很年輕的女生，分別是28歲、32歲，抽血報告數值都很漂亮、空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但卻都有胰島素阻抗數值偏高的問題，一問之下，發現都有睡眠品質不好的問題！ 胰島素阻抗和睡眠品質 兩者關聯密不可分 其實，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係，彼此會互相影響，形成一個惡性循環，提升得糖尿病的風險。夏子雯指出，長期睡眠品質不佳或是不充足時，除了會感到很疲憊、精神不佳外，身體還會啟動一連串的壓力反應： 1、壓力荷爾蒙升高、胰島素敏感性下降當睡眠不足時，會使壓力荷爾蒙分泌增加，像是皮質醇會促使肝臟製造更多葡萄糖、腎上腺素則會使交感神經活性上升，這都會降低細胞對胰島素的敏感性、使血糖升得更高。 2、身體呈現慢性發炎狀態長期的睡眠不足，會導致身體產生慢性發炎反應、體內的游離脂肪酸濃度會增加，長期會損害胰臟製造胰島素的功能，並加劇胰島素阻抗。 睡得好真的超重要 這樣改善睡眠品質 1、建立規律作息：盡量每天在固定時間睡覺和起床，即使是週末也一樣2、充足日照：白天有充足的陽光日照，增加夜間褪黑激素分泌、幫助入睡3、營造良好睡眠環境：確保常春月刊 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
獨子弒親狂砍37刀！稱「給5千太少」 家屬怒斥：每月至少給4、5萬
即時中心／温芸萱報導新北市蘆洲日前發生震驚社會的雙屍命案，一對廖姓夫妻在家中遭人持開山刀狂砍37刀身亡。警方調查後鎖定36歲獨子涉有重嫌，嫌犯案發當天向父母要錢，雖拿到5千元仍不滿，與雙親爆發激烈爭執後行凶，犯後逃逸並藏身新莊運動公園過夜，昨晚落網。嫌犯供稱長期家庭不睦、遭嚴格管教，指母親每月僅給5千元零用錢太少，但死者家屬強烈駁斥，指死者老來得子、十分疼愛嫌犯，且每月至少給4至5萬生活費。民視 ・ 1 天前 ・ 180
「煮泡麵加蛋」被男友罵公主病！網歪樓「曬1圖」：有皇太后病
生活中心／綜合報導泡麵加點配料竟然也能成為情侶爭吵的導火線？近期有名女網友在社群發文抱怨，自己吃泡麵時習慣打顆蛋，卻因此被前男友貼上「公主病」標籤，兩人為此爆發激烈口角。貼文曝光後立刻掀起熱議，不少網友看傻眼，直呼「公主病、拜金女的門檻也太低了吧」，也讓不少人感慨，連吃泡麵都能被嫌棄，價值觀差這麼多，分開反而是解脫。民視 ・ 2 小時前 ・ 76