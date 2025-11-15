掌舵蘋果14年！庫克傳明年卸任 呼聲最高接班人是「他」

2021年接下賈伯斯衣缽的庫克執掌了蘋果14年。（圖／美聯社）





2021年接下賈伯斯衣缽的庫克，執掌了蘋果14年，帶領蘋果股價創新高，翻了114倍。而現在傳出蘋果正在加速接班計劃，執行長庫克最快可能在明年卸任，其中呼聲最高的是硬體工程副總裁特納斯，被認為最有可能接下蘋果執行長。

蘋果執行長庫克：「iPhone17太出色了。」

3顆大鏡頭搭配橫向相機島設計，iPhone17推出後暢銷，帶動蘋果股價創新高，讓蘋果市值14年裡翻了114倍。不過2011年接下賈伯斯衣缽的庫克，傳出最快明年要卸任了。而接班人似乎可以從iPhone17的發布會看出端倪，因為重頭戲、端出史上最輕薄iPhone17Air的是他。

廣告 廣告

蘋果硬體工程資深副總裁特納斯：「我們非常激動，為大家帶來這款極致纖薄的iPhone17Air。」

iPhone17Air極簡風格，有網友說賈伯斯的精神回歸了，讓JohnTernus成為呼聲最高的執行長接班人，因為他正是負責iPhone、Airpods等關鍵產品硬體開發的人。

蘋果硬體工程資深副總裁特納斯：「iPhone17 Air是我們想了很久的一款產品，我們一直想打造這樣的產品，但如果要做就必須確保它是一款非常優秀的iPhone，一款高階、專業等級的iPhone。」

總是一身黑色素T搭配牛仔褲，一講到產品眼神就發亮，用堅定語氣介紹性能，乍看還真的有點賈伯斯的味道，甚至在公司內部的口碑也非常好。

蘋果硬體工程資深副總裁特納斯：「我們花了相當長的時間開發相關技術（make that happen），把所有晶片技術都掌握在自家手中，我們的晶片團隊真的非常厲害，他們一直專注在效率和能耗效率上。」

賈伯斯打造的蘋果帝國，每一代新品都帶來一場革命。如今庫克任期被傳出進入倒數，誰能接下蘋果下一任革命的指揮棒，成為全球關注的焦點。

更多東森新聞報導

蘋果震撼彈！庫克最快明年卸任 可能接任人選曝光

史上最薄iPhone耐拗嗎？官方實測結果驚呆眾人

保職位！ 川普開除Fed庫克開庭 聯準會籲速審速決

