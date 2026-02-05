掌鏡的手來掌廚！李崗用料理找回人味 將故事重新擺回年夜飯桌

導演李崗「製作魂」，片場換成廚房，用料理找回人味，將故事搬上餐桌。李家宴提供



導演李崗從掌鏡到執刀，全新作品「李家宴」，從片場換到廚房，將人生故事、情感與記憶，放進料理包中，透過味覺、嗅覺、視覺融入家家戶戶的年夜飯中。

過去用影像、戲劇說故事的李崗，近年卻愈來愈常思考一件事：為什麼日子變得越來越「沒有人味」。他直言，現在是AI與大數據的時代，人很容易被簡化成一個個數據，「吃飯、看電影都先看幾顆星。」科技越進步，人與人之間的距離卻越疏遠，即使一家人圍坐同桌，也各自滑著手機，真正的交流反而消失了。這也是他決定在年節推出「李家宴」的起點，想把「人味、故事與滋味」重新端回餐桌。

李崗說，人一生有一半時間都在睡覺，清醒時佔最多時間的，其實就是「吃飯」。電影裡最常出現的場景，也是餐桌，「因為那裡裝著人生的滋味。」他笑說，一個星期不看電影沒問題，一個星期不吃飯就會出問題，那為什麼不讓吃飯這件事變得更有想像力一點？也正是這樣的想法，讓他希望透過「李家宴」，把自己人生走過的故事、情感與記憶，放進年夜飯裡，成為一家人可以共享的時刻。

曾學過三個月料理的李崗一度起心動念開餐廳，雖然最後未成真，但自始沒有離開過廚房。今年推出「李家宴」，花了一年多確認口味，他坦言過程一點都不浪漫，「試吃到快吐。」「老北京醬鴨」工序繁複，先醃一天再炸又要滷，一天產量有限，皮破一點就不能賣；「筍絲蹄膀」的筍乾、蹄膀與紹興酒的比例更是反覆調整。但也正因如此，他笑說，現在只是把過去監製電影、舞台劇的耐心與執著，轉而用在醬鴨與蹄膀上。

想了解李家宴的故事與美味，可以上官網查詢，https://www.leesbanquet.com/。

