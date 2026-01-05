掌AI成長關鍵！ 「造王者」台積電 領台股雙衝史高

台北市 / 綜合報導

台積電股價昨(5)日收盤來到1670元，再創歷史新高！同時市值也大增2.2兆元，超過43.3兆，再刷新紀錄，更帶動台股首度站穩3萬點關卡。台積電為何能成為領頭羊？在外媒眼中，台積電掌握了關鍵的先進製程，更擁有決定人工智慧市場上，誰是贏家和輸家的「造王者」能力，因此包括晶片製造商和設計商，都在激烈爭奪台積電的生產排位，但產能不足的限制，也讓競爭對手更有發展的機會，像是英特爾和三星，都正在積極提供晶圓代工服務，給台積電無法滿足的合作夥伴，例如Google。

衝衝衝台股5日一開盤，台積電股價就狂飆直衝天價，果然最後也沒讓投資人失望，收盤來到1670元的歷史新高，更帶動台股史上首度站穩3萬點關卡。

在外國媒體眼中台積電的底氣，主要就在於控制了先進的CoWoS封裝產能，決定哪些人工智慧AI晶片製造商，可以擴大生產規模，甚至決定在人工智慧市場上，誰是贏家誰是輸家，這種「造王者」的能力，也是台積電掌握著人工智慧爆炸性成長的關鍵。

中央大學台經研究中心教授梁啟源：「台積電在CoWoS技術領域佔據主導地位，但對於人工智慧的爆炸性需求，也讓供應鏈受限於電力供應和零件短缺，面臨產能不足的瓶頸，更限制了AI新技術的發展速度，包括晶片製造商和設計商，都在激烈爭奪台積電的生產排位，像是輝達已經鎖定台積電未來兩年內，超過一半的可用產能，使得競爭對手像是Google，被迫削減生產客製化晶片的目標。

因此台積電正在加速產能擴張，將部分200毫米晶圓廠改造用於先進封裝，目標在2028年前將先進晶圓產能翻倍，但在台積電積極佈署的同時，AI市場上對於先進製程晶片的需求大爆發，也讓其他競爭對手有機可趁。」

中央大學台經研究中心教授梁啟源：「台積電王者地位無庸置疑，但供不應求衍生的情況是，根據媒體報導，Google計畫與英特爾合作外，同時也傳出Google和蘋果，已經和三星位於德州的兩家工廠接洽，三星正向Google、超微和亞馬遜等，超大規模資料中心營運商，提供包含DRAM和代工服務的先進封裝解決方案，因此產能不足的疑慮，也成為台積電在人工智慧發展中，持續佔據主導地位的關鍵。」

