掌KMT新媒體部 Rapper過往創作遭質疑 本尊現身說話了

國民黨公布新人事，由Rapper、音樂製作人王安國任新媒體部主任。（資料照／示意圖／劉宗龍攝）

國民黨主席鄭麗文上任後，陸續公布黨務主管人事案，最新一波人事案公布新媒體部主任改由Rapper、音樂製作人王安國接任，成為黨內熱議話題。對此，王今（7日）則是回應，「不用太關注我，我就好好做事就可以。」

國民黨上午召開「KMTeam需要您，加入、改變、由您開始」記者會時，王安國也現身會場，被媒體捕獲時，他身穿帽T搭配西裝外套，笑著表示，「我其實就也跟大家一樣是一般百姓，所以不用太關注我，我就好好做事就可以了」、「我還是把重點放在我該關注的地方，謝謝」。

談及創作，王安國則強調，「音樂還是我的興趣，我覺得很好玩，應該還是會啦，不過就到這邊，就不用把焦點放在我身上，謝謝。」

另外，在該場記者會中，有媒體詢問「有網友質疑王安國先前創作有些不文雅、爭議的詞彙？」國民黨發言人牛煦庭對此回應，這是他以前業界或自己愛好的自由創作，是加入團隊之前，但加入文傳後就要進入分工體系，會確保接下產出等等符合文傳會戰略需要，需要各界給予文傳多點時間和空間，調整陣容，準備好才出手。

而藍營最新一波人事案是在6日公布，先前傳出要出任新媒體部主任的林益諄則擔任文傳會副主委；此外，國民黨立委牛煦庭、議員江怡臻接任黨發言人；考紀會主委由張雅屏擔任、青年部主任由李昶志擔任。

