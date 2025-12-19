掏空光學膜廠／前董座自肥手法曝！公款豪租BMW給兒爽開3年 卸任仍未還

光群雷郭維武(右)原將光耀科技交給弟弟郭維斌(左)，如今新團隊卻指控公司資產遭掏空侵占。

光耀科技前董座郭維斌今被檢調搜索約談，郭男在公司易主後獲留用但轉任執行長，據了解，新經營團隊接手查核時赫然發現，郭未經董事會決議，擅動公款長期承租BMW豪華座車，重點是車輛還不是拿來做為董事長的公務車，而是給他的兒子使用，3年來累計挪用567萬元公款付租車費，但相關費用從未在公司財報上揭露，更誇張的是，郭卸任後還讓兒子繼續使用車輛。

此外，光耀科技新團隊另發現，郭維斌疑似長期圖利他的貼身特助，他明知貼身特助另在中國東莞市成立一家光志光電公司，郭維斌卻長期縱容、默許光耀科技與該公司進行非常規交易，明知光耀嚴重虧損仍選擇持續讓利給對方。

據了解，光耀科技新團隊進駐查帳後發現，郭維斌明顯違反對公司及股東應負的忠實義務，透過雙B豪車租賃及與特定關係人從事不合常規的鉅額交易，導致公司遭受鉅額損失，質疑他涉嫌利用職權侵占公司資產，可能觸犯《證券交易法》特別背信罪、不合營業常規交易等罪，因此向檢調提告。

把公司當提款機 租賃3年A逾567萬

檢調單位接獲告訴指出，郭維斌自2020年起至去年間，未經光耀科薪資報酬委員會及董事會決議通過，擅自以公司名義與和運租車簽訂車輛租賃契約，承租一輛BMW 840i豪華座車，租期長達3年，包括保證金、月租金、清潔費、維修費等，累計高達567萬元`，均由公司支付其私人需求。

告訴狀指控，這輛號稱是董事長、執行長的座車，實際上竟是郭維斌兒子、時任光耀科業務副總經理郭建洲在使用，相關租賃費用從未揭露在公司年度報告，也未經董事會正式決議通過；由於光耀科技自公司成立以來，從無提供個人專用座車的政策，新團隊質疑郭維斌涉嫌利用職權，將本應他自行負擔的私人交通工具費用轉嫁給公司。

更誇張的是，郭維斌去年卸任董事長職務後，這輛豪車仍持續由其子佔用，作為私人座車。

新團隊質疑，郭建洲雖曾擔任光耀科業務副總經理，但公司其他同職等的員工，均無人享用公務車待遇，再加上郭維斌卸任後並未交還公務車，而是任由兒子繼續使用該車，明顯脫離公務範疇，構成利用職權侵占公司資產，導致公司蒙受財損金額超過500萬元。

遭質疑扶植貼身特助 默許光耀虧損讓利

不僅如此，郭維斌擔任董事長期間，長期對主要客戶光志公司進行不利於光耀科的非常規交易安排，光志公司屢以產品瑕疵為由要求折讓，郭維斌卻在未要求光志公司進一步提出品質瑕疵證明、第三方檢測報告或實際損失佐證文件的狀況下，就批准鉅額折讓，截至2024年間，累計折讓金額高達2600萬元。

根據新經營團隊查核數據顯示，光耀科技對光志公司的業務關係，自2022年起急遽惡化，毛利率從2021年的10.63%急速下滑，至去年更惡化至負69.86%，折退率亦從正常的10%以內，暴增至逾3成。儘管交易條件明顯失衡、虧損，郭維斌仍堅持持續對光志公司讓利，因此質疑郭居心叵測。

★本文為《鏡報》獨家報導，歡迎各界引用並明確標註來源；照片攝影版權所有，請聯繫《鏡報》取得授權。



