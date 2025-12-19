掏空光學膜廠／陸子公司黑金流曝！高層亂灑不明獎金 送禮水果報到破20噸
經營團隊剛易主的光耀科技，今驚傳遭檢調搜索約談，新經營團隊逐一查核前團隊的金流黑幕後，怒告原團隊巧立名目掏空資產。據了解，光耀科技的子公司中國寧波光耀總經理洪啟迪(台灣籍)，被揪出過去長期濫發獎金給6名特定中國籍主管，每人每月至少可多領取2萬元人民幣(折合近9萬元台幣)；去年還以「購買年節水果」名義，報銷交際費高達40多萬元人民幣(折合約179萬元台幣)，估算在當地能購買20噸水果，款項甚至直接匯入承辦人個人銀行帳戶，金流用途疑點重重。
根據新團隊查核發現，洪啟迪擔任光耀科技子公司寧波光耀總經理期間，涉及不當發放獎金，從2022年至2024年濫發獎金479萬餘元人民幣(折合約2154萬元台幣)。至於洪啟迪的個人薪資，除董事會薪酬委員會通過的月薪15萬元台幣，他另在中國自行申報每月2萬3800元人民幣薪資。
新團隊委託中國當地會計顧問查詢發現，洪啟迪每個月以簽核「工作聯絡單」方式，讓管理部、財務部、業務部、製造部、品保部、資材部等部門中國籍6名主管，每人每月可多領取2萬元人民幣的獎金，衍生的所得稅還由公司負擔。獎金發放的理由、必要性或計算公式，都沒有記載，相關「工作聯絡單」裡都未記載，完全由洪啟迪一人決定。
中國籍6主管爽翻 每月加薪9萬台幣
啟人疑竇的是，一般公司若真有激勵需求，通常會優先針對基層員工，這6名中國籍主管本就享有每月1.5萬元至1.8萬人民幣的優渥薪資，折合約7萬元台幣，若再月領2萬人民幣(折合約9萬元台幣)高額獎金，形同每月實領16萬元台幣，遠遠超出寧波市平均薪資人民幣4587元數倍。
寧波光耀的送禮水果請款單更是驚呆眾人。根據查核，2024年寧波光耀的業務招待費高達254萬餘元人民幣，其中以「購買水果」名義報銷金額40萬餘元人民幣最大宗；採購量換算一般水果禮盒重量，約可在當地購買總重達20噸的水果，如此龐大的採購數量，遠超過一般正常業務交際所需。
最可疑的是，這些水果採購款項並沒有按照正常的商業實務，電匯給開立發票的供應商，而是透過工商銀行，直接匯入寧波光耀承辦人的個人銀行帳戶；且資金直接匯入個人帳戶的作法，均經寧波光耀總經理洪啟迪核准，違反一般正常的供應商付款方式，讓人質疑資金去向與公司治理不彰。
